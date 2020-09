Esta fusión me suena

Segun la noticia de la sede del el nuevo banco de la fusión de Bankia y CaixaBank, seráValencia, cosa que me alegro mucho. Por otro lado no logro entender, ya que según se indica el precio en los medios, CaixaBank vale tres veces más que Bankia. Espero que esto no sea motivo para que los cliente del banco nacional le sea aplicado el mismo sistema en sus ahorros, ya que hay mucho de parecido con el pucherazo que en su día se hizo con el Banco de Valencia y CaixaBank, a pesar de que el gobierno central no es el mismo. Por todo ello tengo que recordar lo sucedido con los clientes del Banco de valencia, que fueron estafados por CaixaBank con 15 % a pesar de haber recibido 2100 del del Estado, para quedarse con la entidad Valenciana. Tal vez por ello el Estado considero que el dinero devuelto a los clientes fue considerado ganancial y se tuvo que aplicar el IRPF en la declaración de la renta por considerarlo un beneficio, ya que se según el estado era un dinero perdido para el cliente. En definitiva, un acuerdo entre el Estado y la entidad. En definitiva todo ello me da que pensar, que no importa que partido este en el poder, hay entidades bancarias que da la impresión que tienen el poder de los políticos, sean de del parido que sean. Conclusión el poder y el dinero siempre están juntos. Enrique Fernández Iniesta. València.