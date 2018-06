Apuesta ofensiva desde el minuto uno

El escenario es distinto al de la primera eliminatoria

«En un partido como éste, es mejor el 1-0 porque si nos meten gol tenemos que ir al 3-1 para que sea un buen resultado. Es un rival de mucho nivel, pero nosotros no vamos a cambiar mucho de lo que hicimos el otro día. Vamos a ir a por el partido desde el minuto 1», comentó Escobar. El entrenador orellut añadió que «si no te meten gol es clave. Es difícil porque últimamente encajamos goles, pero de todas formas prefiero el 1-0 o el 0-0 a que nos metan gol. Pero, a pesar de esto, no quiero decir que no vayamos a ir al ataque desde el minuto 1. Buscaremos el ataque, pero estaremos pendientes de lo que ocurre cuando perdamos el balón. Hay que estar atentos para no cometer pequeños errores que son más fácil de cometer cuando llevamos la iniciativa».

Sobre su equipo, Escobar destacó que «contra el Tropezón, recuperamos la agresividad, porque no les cedimos ninguna opción de remate. Estamos contentos con eso, porque es clave para esta eliminatoria. Además, debemos meter algún gol en estrategia ofensiva. Ha sido fundamental en nuestro modelo de juego esta clase de jugadas». Aparte, afirmó que «defensivamente estamos tranquilos porque el otro día neutralizamos en Castalia a un equipo con un gran potencial», y espera que esto se repita mañana contra el Sant Andreu.



Ritmo exigente

Para superar al Sant Andreu, Escobar quiere plantear un partido exigente a los catalanes. Para eso «tenemos que imponer un ritmo alto de juego. Por lo que hemos visto, parece que ellos físicamente están bien, pero Castalia es grande y con un ritmo alto podemos conseguir cosas. Ellos esperan que hagamos una presión alta, pero en un partido como éste hay que jugar muchos factores y estudiar los momentos del partidos. Seguro que hay momentos de replegarnos y de respirar, y momentos en los que tenemos que estar más acertados que ellos».

También habló Sergi Escobar acerca del rival albinegro. El entrenador del Castellón demostró haber realizado un estudio en profundidad del Sant Andreu, y comentó que «vamos a intentar explotar sus debilidades. Es un rival que se acopla a nuestro tipo de juego». Además comentó que «este equipo parece que no juega a nada, que no se merece ganar los partidos, pero acaba ganando. Juegan a que en los partidos no pase nada, pero explotan su potencial a balón parado que es exagerado». Incidió en que «el 50% de sus goles han llegado a balón parado. Además, atrás no dan muchas opciones al rival, pero su anterior rival, el Antequera, tuvo tres o cuatro ocasiones para cambiar el sino de la eliminatoria. Si ellos lo hicieron, nosotros también podemos tenerlas».

Su principal preocupación es la estrategia del Sant Andreu. Escobar señaló que «me preocupa sobre todo el balón parado, porque tienen muchos especialistas, aunque su lanzador principal (Ton Alcovar) no va a estar en este partido (por sanción). A esto hay que añadir que cuentan con gente de banda con mucha calidad. Se trata de un equipo rocoso, un bloque hecho para ascender como nosotros, y muestran una fiabilidad muy grande en sus resultados».