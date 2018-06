«Las expectativas nunca se cumplirán al 100 %, pero si que se va por buen camino »

¿Cómo valora la gestión de estos tres años de gobierno?

Una valoración positiva. Estamos satisfechos del trabajo realizado y creemos que hemos puesto mucha dedicación, mucha voluntad, mucha conexión con la gente gracias a la que nos han llegado muchas sugerencias, propuestas, que en su mayoría hemos atendido. Hemos demostrado que somos maduros como gobierno y hemos podido echar adelante los proyectos.

¿ Y el gobierno con el Acord per Borriana, ¿ha cumplido con sus expectativas?

Las expectativas no se cumplirán nunca al 100%, pero si que se va por el buen camino, siempre quieres hacer más de lo que haces y siempre intentas llegar a más, pero creo que hemos trabajado coordinadamente, se ha consensuado y lo hemos demostrado, por ejemplo en el tema de los presupuestos y hemos cumplido los plazos. Somos tres partidos, pero es un gobierno conjunto, unitario y eso se nota.

¿En qué ha cambiado Borriana durante estos tres años?

Hay muchas cosas que han cambiado, mucha gente me ha dicho que es la primera vez que entra al despacho de alcaldía, creo que hemos estado muy de cara a las personas, aunque a veces las expectativas de quien venía no se hayan podido cumplir, pero hemos intentado trabajar a su lado y eso se ha notado.

Ha cambiado también la forma de entender Borriana como no sólo una ciudad para estar, sino también para vivir, habitable, transitable...

¿Qué logros destacaría?

Hay cosas que son muy visibles como la carretera y otras que están en proceso, como el vial que queremos desarrollar ahora en la carretera del grao, es importantísimo haber recibido los Fondos Feder, hemos presentado un proyecto sólido y estamos desarrollándolo: estamos actuando en parques infantiles y espacios de ocio, y planificaciones como las que estamos ahora trabajando con la ciudadanía del centro de la ciudad, la terraza Payá o el entorno de Sant Blai.

¿Cómo ha sido la relación con la oposición?

Yo he estado unos cuantos años en la oposición y no había visto nunca la visceralidad, la falta de criterio, el cinismo que estoy viendo ahora. Me parece una oposición que no está trabajando por el pueblo, está trabajando por mejorar su situación política.

¿Y la relación con entidades como Diputación y Generalitat?

Con la Diputación, a pesar de todos los problemas que hay del modelo, que creemos que ha de cambiar, ha habido cambios, la mayoría gracias a nuestras presiones.

Con las Conselleria ha habido un cambio importante: llamar por teléfono a un conseller o consellera y que te diga 'ven y hablemos de esto' o que te reciban sin problemas facilita las cosas y en esa línea estamos trabajando.