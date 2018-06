Compromís per Castelló activa una campaña para explicar los tres años de gobierno

El portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha presentado una microcampaña desarrollada por el colectivo municipal con motivo de los 3 años de gobierno en los que Compromís ha sido el motor de este cambio político. El portavoz ha explicado que "hace 3 años que estábamos en la negociación del Acord del Grau, el acuerdo que traería un gobierno progresista a la ciudad de Castelló después de 24 años, y que asumimos el reto de arromangarnos, y creemos que era el momento de hacer un balance hacia nuestra militancia y la ciudadanía". La microcampanya, denominada ´el Motor del canvi´, se engloba con otras que ya se han hecho a nivel de país y "por eso hemos decidido hacer una campaña en la cual queremos remarcar que Compromís es el motor del cambio", ha añadido Garcia.

La microcampaña explicará las políticas que Compromís ha estado transformando durante estos años así como los retos e intenciones de futuro. Para lo cual se han organizado dos tertulias a modo de conversación. La primera será mañana 6 de junio a las 19.30 en el Pub Sequiol a cargo de la vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana, Ali Brancal, el concejal de Educación, Deportes y Ermitas, Enric Porcar, y moderada por el Secretario Autonómico de Ocupación, Enric Nomdedéu. La segunda será el 13 de junio también a las 19.30 horas en el Café dels Artistes; estará moderada por la Directora General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Anna Àvila, e intervendrán la portavoz del gobierno municipal y concejala de Cultura, Verònica Ruiz, y el concejal de Modernización, Transparencia y Normalización Lingüística, Ignasi Garcia.

La campaña finalizará con un mitin en el Parque Rafalafena el 15 de junio a las 19.30 horas y contará con una cena final. Además, la misma tendrá una serie de vídeos previos que correrán por las redes sociales.

El portavoz municipal ha destacado que la microcampaña persigue explicar en cuatro ejes las políticas que se han ido realizando. Por un lado, tal como ha manifestado Garcia, la apuesta de Compromís en el Ayuntamiento por rescatar personas porque "cómo sabéis nuestro gobierno ha puesto en marcha una Oficina Municipal de Vivienda, y nunca antes la ciudadanía de Castellón podía haberse encontrado que su administración más cercana tuviera un convenio con el Colegio de Abogados que le diera respuesta", así como "para revertir los recortes y recuperar el servicio de teleasistencia que dará atención a más de 900 familias, un servicio que recortó el gobierno de Rajoy con la cooperación necesaria de la Diputació de Castelló".

Por otro lado, la necesidad también de "tejer nuestro país y cohesionarlo socialmente saliendo adelante en educación cosas tan básicas como las ´escoletes´ de dos años y xarxa llibres, o la defensa de nuestro patrimonio con los esfuerzos para abrir el refugio de la guerra y recordar nuestra historia, el Castell Vell o la recuperación de la villa romana de Vinamargo", ha remarcado Garcia.

Los otros dos puntos claves que ha señalado el portavoz municipal es el objetivo de hacer ciudad destinando más recursos públicos a la movilidad, al bienestar social y a la ocupación, así como de abrir las instituciones a la ciudadanía con "una página de transparencia y gobierno abierto que no nos la acabamos, haciendo públicas nuestras agendas, abriendo todas las contrataciones que hacemos, y recientemente hemos abierto también todas las facturas desde el 2013 hasta la actualidad".

Garcia ha insistido en que el pacte del Grau no es sólo un acuerdo, sino una nueva forma de hacer política y relacionarse con la ciudadanía, y "Compromís en su trabajo por ser el motor del cambio estamos consiguiendo no sólo transformar las políticas, sino que sean una realidad y que el gobierno funcione". "El reto, seguramente, en un gobierno en minoría y que además no es monocolor, es poder gobernar, poder hacer que las ordenanzas fiscales se aprueben, poder hacer que el Plan General salga adelante, poder aprobar planes estratégicos, y esto es una realidad y significa que este gobierno tiene la capacidad de diálogo para llegar a acuerdos y gestionar la ciudad", ha expresado el portavoz Garcia.