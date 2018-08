Agreden a un joven en Peñíscola por portar una pulsera de LGTBI

Un joven ha denunciado haber sufrido una agresión homófoba en Peñíscola por portar una pulsera con los colores del arcoíris del movimiento LGTBI, según ha relatado en su cuenta de Twitter.

Facebook la versión de la víctima, que narró en una serie de 'tuits' que se encontraba este pasado miércoles, 15 de agosto, junto a un amigo heterosexual caminando por el paseo marítimo de Peñíscola, cuando pasaron en medio de un grupo de jóvenes.

El afectado relata que hacía mucho viento y se peinó en ese momento con la mano, por lo que dejó ver la pulsera. Esto provocó que el grupo se echara a reír y a comentar en un idioma extranjero.

«Justo cuando pasamos entre ellos, me dieron una bofetada a mi amigo y a mí en la pierna», cuenta el agredido, que recuerda que se quedó «en shock» y le entró «mucho miedo».

Seguidamente, su amigo le avisó que uno de los jóvenes se acercaba a ellos, por lo que aumentaron el paso hasta llegar a una zona más concurrida y dirigirse a la Playa Norte de Peñíscola. «Ya a salvo, me doy cuenta de que estoy temblando y de que inconscientemente me había quitado y guardado la pulsera», destaca la víctima. Si bien «no ha pasado nada grave, por suerte», el joven lamenta que «podría haber pasado» si él y su amigo no se hubieran marchado inmediatamente del lugar donde estaba el presunto agresor, y recalca que ambos solo pretendían ver «las estrellas tranquilamente». «El problema no es completamente suyo, gran parte es de la ignorancia, el odio y la violencia que la sociedad les ha inculcado», reivindica el afectado,