David Cruz, acusado de agredir a un asesor del alcalde de Torrevieja

Un asesor de la alcaldía de Torrevieja, adscrito al área de Deportes, ha denunciado ante la Guardia Civil una agresión y amenazas graves por parte del expresidente del CD Castellón y actual tesorero del CD Torrevieja, David Cruz. Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles por la tarde en el aparcamiento del Palacio de los Deportes de Torrevieja. Según la denuncia, Cruz se acercó al trabajador eventual, Alejandro Esteban, lo habría cogido del «cuello fuertemente» y retorcido los dedos de la mano derecha «mientras le golpeaba mediante puñetazos» en el costado derecho.

Siempre según la denuncia, tras lograr el agredido zafarse, el expresidente del CD Castellón comenzó a «increparle y amenazarle y le dijo: 'No te metas con mis cosas, o me das un campo o volveré y será peor, esto no es nada con lo que te puedo hacer'».



Investigación

La Guardia Civil investiga si las cámaras de seguridad que custodian la zona podrían haber recogido la secuencia. La denuncia aporta un parte de lesiones, y sostiene que Cruz ya había amenazado supuestamente a Esteban la semana anterior.