El PP reivindica la bonificación de la AP7 en Castelló que rechazó cuando gobernó Rajoy

El Partido Popular de Castelló reivindica ahora que se bonifique el peaje de la AP7 al tráfico pesado en la provincia cuando rechazó esta medida cuando gobernaba Mariano Rajoy. El anterior Ejecutivo central solo incluyó este descuento en el norte de Castelló (entre Peñíscola y la localidad tarraconense de l'Hospitalet de l'Infant) en el presupuesto del Estado de 2018. El PSOE alcanzó la Moncloa en junio tras una moción de censura y asumió las cuentas de Rajoy.

El presupuesto del exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, previó una consignación de 12,1 millones de euros para bonificar un 50 % a los camiones en la AP7 desde Peñíscola al sur de Tarragona con el objetivo de que se desvíen de la N340 y la N240. El trazado en cuestión anunciado recoge 35 kilómetros en Castelló y 68 en Tarragona. También contempló la gratuidad en la autopista en el sur de Tarragona para los turismos de la zona -desplazamientos en el mismo día-tal como pactaron el Gobierno del PP y la Generalitat catalana en 2017.

Los populares aceptaron esta propuesta entonces y subrayaron la inversión anunciada por Mariano Rajoy en Castelló. C0n el cambio de Gobierno, dirigentes del PP como Miguel Barrachina y Salomé Pradas reclaman con ahínco que las bonificaciones se amplíen a todo Castelló. Incluso, Pradas vincula este proyecto con un supuesto pacto entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán.

«El PSOE vuelve a demostrar su estilo hostil con la provincia de Castelló y el castigo al que someten a esta tierra. No quieren que en Castelló haya aeropuerto, no quieren el AVE y ahora este castigo insólito que no se puede tolerar» afirmó el presidente del PP provincial, Miguel Barrachina, en un comunicado. «Nos parece bien que no se cobre a los conductores de Tarragona pero exigimos igualdad de trato para los de Castelló porque no somos una provincia de segunda», remarcó.

El senador de Compromís, Carles Mulet, recordó a los representantes de PP y a Ciudadanos «que ahora manifiestan su estupefacción por el hecho que el Gobierno tan solo se avenga a aceptar bonificaciones en la autopista a cargo de los presupuestos generales del Estado en Cataluña, que hace escasas semanas estas mismas formaciones, junto al PSOE, votaron en contra de las enmiendas de Compromís a los PGE de 2018 para que contemplaran tratos similares en las carreteras de peaje valencianas».

El parlamentario de Compromís por Castelló se preguntó si «los diputados y senadores de estas formaciones sufren alguna clase de trastorno, delirio o alteración en la comprensión lectora cuando tienen en sus manos y deben votar las enmiendas de la coalición a los presupuestos, ya que luego se indignan de lo mismo por lo que votaron en contra».

La patronal provincial del transporte de mercancías ya consideró insuficiente la bonificación proyectada por el exministro de Fomento cuando se presentó el borrador de los presupuestos generales de 2018 y la calificó de «migajas».

Los empresarios reclamaron en ese momento la prolongación de los descuentos en la AP7 desde Almenara a Tarragona hasta que finalice el 31 de diciembre de 2019 el peaje de la autopista.

Recordaron que la carretera de la CV10 no está desdoblada desde Cabanes y que desde este último lugar como única opción gratuita a la AP7 está la CV13 y N340, que solo cuentan con un carril por sentido.

Un informe de la asociación española de carreteras y de la patronal nacional de constructoras constata una elevada accidentalidad vial tanto en la CV13 como en la N340 de Castelló.