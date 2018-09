Rivales de prestigio en Europa

El Forum Grimaldi de Mónaco acogió el sorteo de la fase de grupos de la Liga Europa. El Villarreal parte como favorito en el Grupo G. Tuvo suerte con el rival del bombo 2, el Rapid de Viena austriaco, pero se le fue complicando según avanzó el sorteo. El Spartak de Moscú, campeón de la liga rusa hace dos temporadas, y el renacido Glasgow Rangers que dirige Steven Gerrard serán sus principales obstáculos en el camino hacia los dieciseisavos de final.

Los amarillos comenzarán en casa recibiendo al Rangers el 20 de septiembre. Después viajarán a Moscú para medirse al Spartak (4 octubre) y cerrarán la primera vuelta en la Cerámica contra el Rapid (25 octubre). A continuación afrontarán dos desplazamientos consecutivos, Rapid (8 noviembre) y Rangers (29 noviembre) antes de cerrar la fase de grupos en casa ante el Spartak (13 de diciembre). Los dos primeros pasan a la fase eliminatoria.

José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal, declaró tras el sorteo que es un grupo «difícil y complicado» y que Rapid de Viena, Spartak y Rangers son «equipos históricos y vamos a sufrir», si bien añadió que «nuestra ilusión sigue intacta y creo que tenemos un equipo para pasar».

«El grupo no me gusta, pero hay que jugar e intentar ganar y hemos tenido la 'suerte' de no estar en otros grupos", añadió el vicepresidente.

También habló Marcos Senna, representante del Villarreal en el sorteo, y se mostró satisfecho con el resultado de éste y destacó «la ilusión» de su equipo por la competición europea y «la plantilla equilibrada» con la que cuenta.

«Me agrada el grupo. Creo que los jugadores estarán contentos. siempre tenemos mucha ilusión pase lo que pase y queremos dar ese paso, con mejor plantilla, muy equilibrada. Queremos que siga el dominio del fútbol español y que nos encontremos en la final», señaló en el Forum Grimaldi.

Sevilla y Betis

En cuanto a los otros representantes españoles, el Real Betis tendrá un retorno exigente a la Liga Europa, con el Olympiacos y el Milan como grandes rivales, y el Dudelange luxemburgués como más asequible. Mientras tanto, el Sevilla, que posee el récord de títulos de esta competición con cinco coronas, vuelve a la misma después de su periplo de temporadas precedentes por la Liga de Campeones y tras superar tres rondas previas este verano, logró evitar a equipos italianos y alemanes y se medirá al pujante Krasnodar ruso, al incómodo Standard de Lieja,, y al semidesconocido Akhisarspor turco.