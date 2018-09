Almussafes espera la final del Trofeu Diputació de València de Frontó

La final del Trofeu Diputació de València de frontó es jugarà el pròxim diumenge al Frontó Municipal d'Almussafes on l'equip de Museros de Genovés II i Adrián s'enfrontarà a la formació local amb De la Vega i Carlos (12 h).

En la presentació han participat els dos representants d'Almussafes. De la Vega aspira a aconseguir el seu primer títol en la segona final que disputa mentre que Carlos s'estrena com a finalista i per tant també es proclamaria campió per primera vegada.

El davanter de Massalfassar ha destacat la qualitat dels seus rivals, però veu al seu equip capacitat per emportar-se tan preuat guardó. Pel que fa a la manera d'aconseguir-ho, el pilotari ha assenyalat que «hem de mantenir la mateixa línia de joc que hem portat durant el campionat i amb esta parella en concret haurem de buscar el joc darrere perquè no entren a rematar amb comoditat», explicava Carlos.

A De la Vega se li ha preguntat per les principals armes per a superar a dos contrincants de l'entitat de Genovés II i Adrián de Museros. El jugador d'Almussafes ha manifestat que són «la seguretat, la solidesa i el fet de no errar pilota, a més de la treta de Carlos. Jugar en ma casa, davant de la meua gent, també serà un plus a favor nostre». Genovés aspira a sumar el tercer entorxat en la quinta final. Per a Adrián de Museros seria el primer en dues finals .