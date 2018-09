El BM Castellón arranca nueva temporada en División de Honor

El equipo sénior femenino CD Balonmano Castellón empieza esta tarde la Liga Iberdrola en División de Honor contra Elche Mustang en el Pabellón Fernando Úbeda (18.30 horas). En su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría femenina, las jugadoras que este año dirige Montse Puche no quieren sufrir tanto como el pasado, de ahí que hayan apostado por formar un grupo de garantías.

Debido a las novedades en la plantilla, el de hoy contra el cuadro ilicitano será un debut complicado para las de la Plana. «Es un partido muy difícil, de mucha presión y venimos de un cambio de ciclo. El Elche es un rival con jugadoras de primerísimo nivel, pero vamos a luchar por darles un susto», comenta el segundo entrenador del cuadro castellonense, Juan Antonio Fabregat.

El equipo ha cambiado su forma de juego y las jugadoras siguen en pleno proceso de adaptación a lo que la nueva entrenadora también quiere de ellas. Pero, a estas nuevas circunstancias se suma el hecho de que el plantel no puede contar para este encuentro con una extremo zurda. «Sufriremos. Uno de nuestros mayores problemas es tener un equipo basado en diestras», comenta el segundo entrenador.

El club aprovechará la primera jornada liguera en casa para permitir que sus aficionados puedan hacerse socios y, para ello, se habilitará una zona concreta. Aunque los carnés físicos aún no están disponibles, todos aquellos que hayan renovado o sean nuevas altas podrán acceder al pabellón mediante un listado y previa presentación de su carné de identidad. Además, aquellas personas que aún no hayan realizado el pago que da derecho a ser abonado, lo podrán hacer antes del partido y la próxima semana se les hará entrega del abono. El precio de la entrada es de 5 euros para los no abonados (los menores de 12 años entran gratis).

Todos los jugadores y jugadoras del club, incluyendo categorías inferiores, tendrán el acceso gratuito al partido.