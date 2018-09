Batalla política en los colectivos vecinales

Las asociaciones vecinales de Castelló comienzan a tomar posiciones de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019, no tanto a la hora de mostrar sus predilecciones como de dar un paso más: la posibilidad de constituir una nueva candidatura política al considerar que «nadie mejor que nosotros para defender lo que de verdad necesitamos». Quien así se expresa es Francisco Cabañero, presidente de la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castelló, quien aseguraba ayer a que «los vecinos hemos perdido la ilusión porque ahora no nos hacen caso».

Uno ejemplo es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana del ayuntamiento, que debía celebrarse el pasado martes pero que tuvo que suspenderse por falta de quorum: de las cerca de 70 asociaciones que pueden ir apenas se asomó una docena. La razón de esta desazón, según Cabañero, es que «anteriormente tenías voz, ibas a los plenos de los consejos y se hablaba de la ordenanza de turno, te informaban y participabas, aunque, eso sí, otra cosa es que después te hicieran caso», reconoce el presidente de Coasveca.

Ahora, «no sirven para mucho; los presupuestos participativos, por ejemplo, ya no se tratan ahí porque se hace telemáticamente, toman decisiones como las del cambio de nombre de la ciudad y no nos dejan participar cuando nosotros lo único que queríamos era una consulta ciudadana... Llega un momento en que te da la sensación de que no te tienen en cuenta para nada».

Resulta cuando menos curioso que la queja del presidente de Coasveca -entidad que representa a unas 27 asociaciones vecinales de la ciudad- no va sobre uno de los aspectos más importantes para las asociaciones como son la subvenciones municipales. «Ahora es cuando estamos recibiendo más dinero ,pero también cuando más cabreadas estamos», se sincera Francisco Cabañero, que se queja en especial por las «formas». Es por eso que, tras calificar de «tomadura de pelo» el escaño 28 para dar voz a los vecinos, insiste en que esta tomando forma la opción de poner en marcha un candidatura impulsada por los vecinos de cara a las elecciones municipales de 2019. «Queremos estar representados y que se nos escucha y, si no nos dejan de una manera, lo haremos de esta otra». Será a finales de este mes cuando celebren una reunión que será definitiva para cualquier entidad social o cultural de la ciudad. La propuesta de Coasveca cuenta también con el apoyo de la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y usuarios de Castelló que preside Amalio Palacios.

Según Francisco Cabañero, «no queremos identificarnos con ningún partido político porque todos dicen que te escuchan y después se olvidan». El líder vecinal cree más que factible esta candidatura, que cree puede dar algún susto en las elecciones municipales. «Saben que podemos hacer daño», reflexiona.

Cabañero sí defiende el reparto de subvenciones, destacando que se da más dinero que en anteriores épocas. De la misma manera piensan en otras asociaciones como la del Segon Molí, cuyo presidente, Emilio Agulleiro, cree que en la actualidad el proceso es mucho más transparente y claro» que con anteriores gobiernos municipales. Según Agulleiro, «los actuales, como todos, cometen errores, pero admiten la crítica, y con los de antes, solo si eras de los suyos tenías mucho dinero». Agulleiro, sobre la baja participación en el consejo municipal, dejó claro que «hay que estar en los sitios donde uno puede aportar algo», animando por ello a que las asociaciones sigan estando presentes.

Los hay especialmente críticos, como Amalio Palacios, quien ayer declaró en Radio Castellón que los vecinos «no están conformes con la fórmula de reparto de subvenciones porque Ali Brancal, otorga más cantidad a las entidades afines».



Respuesta de Ali Brancal

Sobre las subvenciones, la vicealcaldesa, Ali Brancal, explicó ayer que «todas las asociaciones que han presentado proyecto tienen subvención». Son 25 en total, que se repartirán 128.000 euros. Además, «ahora vamos a pagar el 60 % sin necesidad de presentar facturas ya que la justificación podrá hacerse hasta julio de 2019».

Según Brancal, «se han hecho cursos, se han habilitado días para consultar dudas sobre subvenciones, hay unos criterios claros sobre las puntuaciones y ahí se refleja que as asociaciones que trabajen agrupadas pueden sumar hasta 20 porque nos interesa que las asociaciones no sean islas, sino que sean mas fuertes trabajando juntas», explica la vicealcaldesa. Es el caso por ejemplo de la Aduana, que recibirá la mayor ayuda -unos 12.000 euros- al presentar un proyecto en red con otras.

Por otro lado, Brancal niega que no se escuche a los vecinos. «Tienen más fotos para expresarse y más acceso a la información que nunca», asegura. Sobre la posibilidad de que haya asociaciones que formen una candidatura para las elecciones, aseguro respetar y aplaudir cualquier opción democrática que se plantee.