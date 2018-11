«Todos debemos ayudar»

De descarte habitual a goleador providencial. El italo-alemán Nicola Sansone, el pasado domingo, resurgió de su papel más que secundario para conseguir un gol salvador ante el Rayo Vallecano que permitía al submarino salvar un punto y mantener, al menos hasta después del parón, a Javi Calleja al frente del equipo.

El delantero amarillo comentaba, ante la difícil situación clasificatoria que atraviesa el equipo, que «cada uno debe mirarse en el espejo y decir que lo ha dado todo, da igual de inicio o saliendo del banquillo, eso es lo más importante. Todos debemos dar más y ayudar en lo que podamos». Y es que, a pesar del complicado arranque de temporada que él personalmente y el equipo viven, Sansone afirmó que sus compañeros «están trabajando muy fuerte» y que el Villarreal va «a salir de ahí».

En una dinámica complicada y con seis jornadas consecutivas sin conseguir la victoria en Liga, el conjunto de la Plana necesita reacción después del parón. Sansone, protagonista en Vallecas, apuntó que prefiera ver «las cosas positivas» que están haciendo. Además, pretende ser un ejemplo para sus compañeros y que su reacción contagie al resto de la plantilla.

El ex del Sassuolo no está protagonizando su temporada más brillante. Descarte habitual de Calleja en los partidos de Liga, no fue hasta el pasado domingo que se estrenó esta campaña como goleador. Sansone comentó que, a pesar de los reveses, nunca ha «bajado los brazos». «El gol es un premio al trabajo», quiso señalar el delantero transalpino.

Además, Sansone ofreció una lección de implicación ante el Rayo Vallecano. Una gastroenteritis estuvo a punto de dejarlo fuera de la convocatoria, pero pudo recuperarse. «Yo quería jugar a pesar de estar mal, por ello cuando me vi bien decidí jugar, el equipo lo necesita y todos debemos dar lo que podamos».

«Quiero jugar aquí»

Aunque durante el mercado estival se especuló con su posible salida rumbo a Italia, Nicola Sansone aseguraba que le ha afectado no entrar en las convocatorias. El atacante comentó que «fue un golpe duro, ya que yo siempre quiero jugar y quería hacerlo aquí en el Villarreal».

Además, este gol no solo significó una reivindicación para el futbolista. Detrás hay una historia personal ya que, el pasado mes de junio, perdió a su tío el pasado mes de junio y llevaba buscando un tanto para homenajearle. «Quería dedicarle ese gol y estoy contento de poder hacerlo al fin», afirmó el delantero.