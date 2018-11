La Vall mejorará los problemas de conexión a internet en los polígonos

La Vall d'Uixó no es, precisamente, un municipio con un tejido empresarial amplio. Es por esto que los problemas que puedan tener las empresas situadas en los polígonos industriales se convierten en situaciones bastante graves y el consistorio ha decidido tomar cartas en el asunto.

Internet se ha convertido en un instrumento de trabajo importante, incluso imprescindible para ciertas empresas. Sólo el 6.25% de los polígonos industriales valencianos tiene conexión a internet aceptable y la fibra óptica no es un artículo de lujo para una empresa que reciba y envíe los pedidos mediante la red. Debido a las inclemencias del tiempo, la red sufre cortes de manera intermitente, y al no disponer de fibra óptica de calidad en los polígonos industriales más alejados del núcleo urbano, un corte de la red puede significar no atender a un pedido. Este problema se multiplica cuando se trata de una empresa alimenticia dedicada al comercio de productos perecederos y con grandes superficies que necesitan las provisiones de manera continua e inmediata, penalizando así a empresas que no envían los pedidos al no recibir los encargos con la suficiente celeridad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha querido atender las quejas de los empresarios que sufren la situación y ha transmitido la queja a la Dirección General de Telecomunicaciones. La alcaldesa, Tania Baños, ha anunciado el presupuesto que se anuncia para el año que viene en los que la Generalitat dotará de una partida presupuestaria para solucionar el problema y llevar una conexión de red adecuada a los polígonos. Las empresas operadoras serán las beneficiarias de esta dotación presupuestaria para hacer llegar la conexión a los polígonos.