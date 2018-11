La victoria que se resiste en La Cerámica

La última vez que el Villarreal CF sumó una victoria en LaLiga Santander jugando en el Estadio de la Cerámica fue el pasado 5 de mayo de 2018. Aquella jornada, la 36 de la campaña 2017-18, el submarino venció al Valencia por 1-0 gracias a un gol de Mario Gaspar en el minuto 86. Pero, desde entonces, el cuadro que dirige Javi Calleja no ha podido darle una nueva alegría a su afición. Exactamente se han jugado siete partidos de la competición doméstica desde entonces y los triunfos han brillado por su ausencia. En la jornada 38 de la pasada Liga se empató con el Real Madrid (2-2) y en lo que va de esta se ha perdido ante Real Sociedad (1-2), Girona (0-1) y Valladolid (0-1), y empatado ante Valencia (0-0), Atlético de Madrid (1-1) y Levante UD (1-1).

Son demasiados partidos sin sumar los tres puntos en casa de una sola tacada y el técnico madrileño cree que esa «presión» les está pasando factura. «Estamos presionados desde hace mucho, pero debemos saber convivir con ello y no obsesionarnos. Tenemos que hacer un encuentro como toca, como se lo merece la afición y todos los que estamos aquí para conseguir esa primera victoria. Si hacemos un encuentro serio, somos nosotros mismos y estamos concienciados de que vamos a tener que sufrir, creo que vamos a ganar», confesó Calleja.

El preparador madrileño hizo hincapié en que «realmente da igual que sea en casa que en otro sitio, pero en nuestra casa no nos puede afectar el nerviosismo y debemos abstraernos de todo eso y no dejarnos llevar por las emociones». Por eso, Calleja añadió que «llegamos con ilusión al partido, con confianza, pero tenemos que superar estos momentos juntos. Necesitamos que todos empuje n en la misma dirección para salir de ahí lo antes posible».

El técnico del Villarreal ha estado trabajando a fondo el factor psicológico en estas dos últimas semanas, de ahí que explicara que «hemos podido resetear la mente, cambiar el chip y ver que nos queda un mes hasta Navidad y que tenemos que irnos con buenas sensaciones. Debemos encontrar este mes nuestra mejor versión y nuestro fútbol para salir de esos puestos de abajo. Y eso depende solo de nosotros». «Ya no va lo del partido a partido, es jugada a jugada donde debemos dar el máximo», apostilló.

Los últimos días de entrenamientos han servido, además, para recuperar a jugadores que estaban lesionados o tenían «momentos de bajón». Así, ya solo falta que Bruno Soriano y Javi Fuego reciban el alta médica para que la alegría sea completa.

Ninguno de los dos estará en el encuentro del domingo contra el Betis, en el que sí podrían participar los internacionales y también el recuperado Carlos Bacca. «Bacca, según el parte médico, tiene el alta. Hay que tener la precaución justa porque sale de una lesión, pero si entra en la convocatoria es porque puede jugar los 90 minutos. Luego están Toko Ekambi y Funes Mori, que vienen de viajes largos y lo han jugado prácticamente todo con sus selecciones. Ellos dos son los que están más cansados, pero aún hay tiempo para que descansen y lleguen bien al partido. Samu Chukwueze ha jugado 45 minutos pero ha venido fresco y bien», detalló.

El técnico avisó de que no dará convocatoria «porque queremos esperar a última hora para ver cómo están todos y para no dar ninguna pista» al Betis, que llega esta tarde al Aeropuerto de Castelló sobre las 19.00 horas. Y es que, aunque no ha empezado del todo bien la temporada, el equipo verdiblanco llega a este encuentro tras vencer al FC Barcelona en el Camp Nou.

«Espero un rival que quiera el balón y mantenga posesiones largas, pues son el mejor equipo en La Liga en eso», comentó Calleja, quien añadió que «lo hicieron en Barcelona y lo harán aquí». Por eso, el entrenador del Villarreal admitió que trabajan para ser «dueños del balón para evitar un monólogo del Betis» y que también quieren «controlar el juego y hacer daño». El técnico cree que puede ser «un muy buen partido entre dos equipos que querrán el balón».

Al igual que ya dijo el vicepresidente del club, José Manuel Calleja el pasado miércoles, Calleja también ve fundamental el apoyo de la grada en un encuentro ante un rival complicado y por ello no dudó en hacer un llamamiento a la afición. «Debemos superar estos momentos juntos, todos los que sientan al Villarreal los necesitamos», explicó el preparador del submarino.