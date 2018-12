mentes de cartón

Un pensamiento de la estupenda periodista Laila Guerriero: «Si como ecologista coincido con la Exxon, ¿quién se equivoca, la Exxon o yo?». O sea que hay que ser muy majadero para presuponer que las antiguas medicinas, las otras medicinas o las terapias de complemento (ayuno, hierbas, meditación, baños, yoga, mindfulness) no curan ni alivian nada o lo hacen por autosugestión. Si así fuera, habría que ejercitar ese poder, ¿no?

Personas jóvenes, universitarios, que si no disponen de más información es porque no la buscan, no tienen empacho en coincidir con grandes farmacéuticas, que inundan los despachos de ciertos doctores de regalos suntuosos, y hacen frente común en la defensa del dogma alopático. O con ginecólogos que ofrecen cesáreas a la carta como si se tratara de elegir entre secreto ibérico a baja temperatura o salmonetes en lecho de hojas de limonero.

Quizás tampoco se sientan concernidos por la huelga de médicos de Cataluña, donde aún no se han recuperado de los recortes bestiales del androide Artur Mas, de modo que Cataluña invierte por habitante tanto como Andalucía, siendo mucho más rica. El ondear de banderas no sacia el apetito, pero calienta el corazón.

Y en esas estamos. En creer, torpemente, que lo sabemos todo, que la medicina es sólo una ciencia (cuando es, también, un arte que requiere intuición y empatía), pero fabricamos prótesis de cadera con cromo o cobalto, que hasta un estudiante de mi Bachillerato –insisto: del mío– sabía que son metales pesados muy tóxicos.

Por supuesto que hay farsantes: en todas partes y algunos con títulos tan genuinos como los de Pablo Casado y la exministra Carmen Montón y la Cifuentes, tú verás.

Decía Hipócrates, que creo que tiene algo que ver con el progreso científico: «Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento». Hoy mismo Jordi Camí, neurocientífico, dice: «Una dieta cardiosaludable también es la mejor para prevenir el Alzheimer». La mente abierta protege del acartonamiento.