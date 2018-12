Castelló valorará en la adjudicación de los mesones de la Magdalena la 'guerra' al plástico de un solo uso

El Ayuntamiento de Castelló sacó ayer a licitación los mesones y ferias que darán contenido a la Madgalena 2019, unas propuestas que este año, como adelantó hace una semana Levante de Castelló, contará con las novedades de una feria gastronómica internacional y un mesón flamenco. Los cambios, además, van dirigidos a la mayor concienciación del ayuntamiento en la batalla contra el plástico de un solo uso, no ya en la Magdalena, sino en el resto de eventos impulsados a nivel municipal. Así, en los pliegos de condiciones de los diferentes mesones, recogidos ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se incorpora como aspecto a valorar el «compromiso de no utilizar plásticos de un solo uso», que supondrá un aliciente para las empresas a la hora de conseguir más puntos en el proceso de adjudicación.

Fuentes municipales han señalado que durante este 2019 aún no se obligará a cumplirlo a rajatabla, ya que no es hasta 2021 cuando todos los municipios españoles deben cumplir las directivas europeas que instan a eliminar esta clase de residuos, pero sí que lo recogen ya como elemento a valorar entres las propuestas que lleguen. En este sentido, se considera importante que las adjudicatarias suscriban su «compromiso» de no utilizar utensilios plásticos tales como platos o cubiertos de un solo uso, pidiendo en todo caso que los mismos «sean de materiales no plásticos reciclables».

Este aspecto sale en todos los mesones previstos para la Magdalena de 2019, que como se recordará se celebrará del 23 al 31 de marzo. En total son 9 los mesones y ferias que salen a concurso, que tienen un plazo de 15 días a contar a partir de hoy para presentar ofertas. La Feria Gastronómica Internacional, una de las novedades, se ubicará en la plaza Notario Mas. La otra es la Feria Flamenca, prevista en la plaza Botánico Calduch. Se trata de una feria en la que se quiere apostar por la gastronomía andaluza, con la idea de que se organicen también actuaciones de flamenco y otros acordes con su temática, «dinamizando así un sector de la ciudad carente de actividades», según recoge el informe de Festes.

Por lo demás, repiten el resto de ferias y mercados de los últimos años. Eso no quita que se apunten más novedades, como la referida al denominado Mercado Artesanal -antigua feria alternativa-. Se volverá a instalar en el antiguo recinto de ferias y mercados, pero en esta ocasión se apuesta por alargar su duración a toda la semana de fiestas ya que hasta ahora solo se celebraba de miércoles a domingo. El resto de propuestas son el Mesón de Tapas y Cervezas (plaza España), la Feria Taurina (frente a la plaza de Toros), el Mesón de Temática Vinícola (que vuelve al bulevar Blasco Ibáñez, la misma ubicación de 2017), la feria de la Cerveza Internacional (frente a la Ciudad de la Justicia) y los Foodtrucks (plaza Bisbe Pont i Gol). El Patronato vuelve a sacar a licitación la Feria de Cerveza Artesanal, que el año pasado quedó desierta, apostando como nueva ubicación por la plaza Antonio Ferrandis (detrás de la biblioteca Rafalafena).

Junto a ellos, también estarán presentes -aunque no se licitan- el Mercado Gastronómico de la plaza Santa Clara y la carpa conjunta para las casas regionales en la plaza del Pozo Gumbau. En ella se espera que participen las casas de Asturias, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.



El final del plástico

El pleno ordinario del pasado 12 de julio aprobó una moción, a instancias de Castelló en Moviment, para empezar la batalla al plástico. Esto supone, por ejemplo, realizar campañas conjuntamente con los comercios locales para limitar el uso de las bolsas de plástico y concienciar al consumidor. El consistorio local tiene marcado establecer un periodo transitorio hasta diciembre de 2019, durante el cual informará a los comercios locales de la necesidad de eliminar el uso de las bolsas de plástico gradualmente.