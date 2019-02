La Vall d'Uixó programa una charla sobre innovación comercial

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha programado para hoy la primera sesión de este año del ciclo 'Activa't, negoci en marxa' dirigida a los comercios locales, ya que en ella se presentará «un plan de innovación para hacer un diagnóstico del punto de venta y cómo mejorar las ventas a través de las redes sociales, el marketing o el escaparatismo», explicó el concejal de Promoción Económica, Jorge García.

El también consejero delegado de Emsevall ha anunciado que del 14 al 24 de febrero les Coves de Sant Josep celebran San Valentín con la campaña 'Love is in the cave', «aprovechando las posibilidades que da la nueva iluminación». Y es que se realizarán visitas especiales con un espectáculo de música y luces en la sala de los murciélagos, ambientación temática y un photocall romántico en el embarcadero. Las entradas ya están disponibles.