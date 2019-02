«El reciclaje no puede ser la solución última para frenar la contaminación por plástico»

El salón de actos del edificio Escuela de Doctorado y Consejo Social de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló acogió ayer una conferencia de la responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, Alba García Rodríguez, quien resaltó la necesidad, no tanto de reciclar, sino de reducir el uso del plástico de un solo uso. Tras un pase de fotografías de alimentos sobreenvasados con plásticos en supermercados, García abordó la necesidad de «eliminar el plástico de usar y tirar» que se utiliza en el embalaje de frutas y verduras en los supermercados.

La experta calificó el uso indiscriminado de plástico de embalaje de «insostenible, inaceptable y ridículo». «El 40 por ciento del uso del plástico es de usar y tirar y la mayoría se convierte en residuo» explicó García quien añadió que «no todos los plásticos pasan el control de tamaño para su tratamiento y tampoco se pueden hacer otros productos, por lo que siempre necesitaremos plástico virgen para producir estos embalajes». Además, la responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace señaló que el 30 por ciento del plástico que se consume «no se recicla» y el resto «acaba en vertederos, incineradora y el medio ambiente».

Asimismo, hizo hincapié que la solución no es el reciclaje y que, por delante de todo está la «no utilización» de este plástico. «El reciclaje no puede ser la solución última para frenar la contaminación por plásticos», apostilló. Entonces, ¿cómo hacerlo? Según García, a nivel doméstico se pueden tomar medidas como, por ejemplo, no usar pajitas, reciclar, reutilizar,... pero estas acciones son insuficientes. Es por ello que desde Greenpace se ha lanzado la campaña #DesnudalaFruta y que tiene como objetivo «exigir a los supermercados que eliminen los plásticos de un solo uso».

«Para desnudar la fruta nos hemos unido a un grupo de ciudadanos y ciudadanas que crearon a principios de 2018 la campaña de Desnuda la Fruta, que pretende denunciar el abuso del plástico en la venta de algunos alimentos, centrándose en frutas y verduras. Su campaña se ha hecho eco en toda España y ahora nos unimos a ella para lograr un objetivo común: que los supermercados eliminen los plásticos de un solo uso de nuestra comida», señaló.

Otra propuesta, según la experta, es invitar a los ayuntamientos a prohibir el uso de plásticos en fiestas y actos públicos e invitar a restaurantes y bares a eliminarlos también. Como medida, García propone incentivos que animen a que las personas lleven envases y no utilicen el plástico.



Falsas «medidas higiénicas»

Alba García añade que «durante años se ha permitido a las empresas la producción en masa de productos de plástico de un solo uso y se ha fomentado un consumo desenfrenado de los mismos. Actualmente, las empresas siguen eludiendo su responsabilidad en los productos que venden, y la desplazan hacia las personas consumidoras. Estamos condicionados a pensar que nuestra fruta y verdura necesita estar envuelta en plástico por medidas higiénicas, aunque sepamos que la naturaleza ya ha pensado en ello y lavemos nuestros productos antes de comerlos de todas formas».

Es por ello que desde Greenpace animan a denunciar el sobre envasado y los plásticos de un solo uso que se observan cada día en los supermercados. «Si se quiere ayudar a parar la contaminación por plásticos en los océanos, hay que pedir a los supermercados que eliminen estos productos de sus establecimientos. Se puede hacer una foto de las frutas y verduras envasadas en plástico, compartirla en redes sociales, y etiquetar al supermercado responsable», instó la experta.