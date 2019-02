Marco defiende la transparencia de las adjudicaciones con Antonio Lorenzo

El Ayuntamiento de Castelló analizará los próximos días la petición de pleno extraordinario que ha solicitado el Partido Popular para debatir sobre los contratos y adjudicaciones realizados bajo la supervisión del exedil socialista Antonio Lorenzo, que en principio deberá convocarse en un plazo máximo de 15 días, si bien primero tendrá que aclararse si es legal que el PP lo haya solicitado por registro en la Subdelegación de Gobierno y no por el del ayuntamiento.

Así lo desveló ayer la alcaldesa, Amparo Marco, quien señaló que «da que pensar que hayan ido a la Subdelegación cuando estos plenos siempre deben solicitarse en el registro del consistorio». Pese a todo, insistió que al PP le asiste, según el reglamento, la posibilidad de pedir hasta tres plenos extraordinarios en el transcurso del mandato, «y ante eso no tengo nada que decir porque han ejercido su derecho». Otra cosa es la justificación y el contexto del que surge, que es por la negativa de Marco a comparecer en un pleno para hablar de la investigación abierta por un juzgado sobre la gestión de Lorenzo cuando fue subdelegado. Al respecto, recalcó ayer que «no tiene ningún sentido que se me pidan explicaciones a mí sobre otra administración pública, porque yo ni he sido, ni soy, ni quiero ser subdelegada. Yo de lo que tengo que dar cuenta es de mi gestión en el ayuntamiento». Además, insistió en que esa petición del PP se basó «en una mentira, porque dicen que yo ya sabía que Lorenzo había sido citado por un juez cuando dimitió», recordando que el ex edil de Hacienda anunció su renuncia el 1 de febrero «y a mí me comunicó que le habían citado desde el juzgado el día 6 de febrero».

Con ello, ante la petición ahora por registro del PP de un pleno extraordinario para pedir una comisión de investigación y analizar el trabajo de Lorenzo en diversos contratos municipales -como la adjudicación de los chalecos para la Policía Local o la plaza de director de la Banda Municipal-, la alcaldesa recuerda que en todos estos procedimientos la «transparencia» ha sido máxima. «Los expedientes han estado y están a disposición del PP y de todos los grupos, se han debatido en miles de comisiones y no tenemos nada que esconder», señalaba,,al tiempo que recalcaba que «si lo que quieren es un debate conmigo por temas de corrupción en el ayuntamiento, no tengo problema en debatir con nadie porque jamás me he escondido».