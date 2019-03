divendres passat vam lliurar els Premis Vila d'Almassora, un certamen literari que reconeix obres de poesia, narrativa i investigació escrites en la nostra llengua. Creats pel desgraciadament ja desaparegut Josep Manel Guardiola l'any 2000, quan era regidor de Cultura, se'n feren 11 edicions, fins que l'any el govern municipal, en mans del PP, els va suprimir. Per això, estic especialment satisfeta del fet que la recuperació d'aquests premis fora un des primers objectius complits de la legislatura i una de les empremtes de les polítiques a favor de la cultura que no ha de perdre mai Almassora.

Si parlem d'objectius complits, aquesta setmana que acomiadem ens n'ha portat dos de ben importants. D'una banda, hem vist per fi ple d'activitat i de vida el centre tecnològic d'Almassora, un edifici que va costar 2,4 milions d'euros però que el Consell de Fabra va abandonar des que es van acabar les obres l'any 2010. Ara, gràcies a l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i a la tasca de persones com el diputat Víctor Garcia, no només l'hem dotat d'ús sinó que l'hem convertit en un centre de referència per a la investigació ceràmica i un motor de creació de llocs de treball estables. Un edifici decadent, un forat de diners per a l'administració pública, s'ha convertit ara en un espai per a la investigació que ajudarà les nostres empreses.

També aquesta setmana la Conselleria de Medi Ambient ha presentat l'esperat projecte de la pantalla verda al polígon del Serrallo. Fruit del gran treball de coordinació entre l'administració autonòmica, l'Ajuntament i les empreses, el projecte preveu posar fi a fins un 90% de les molèsties que generen les indústries. Vam arribar amb un compromís ferm d'avançar en aquest assumpte i l'empenta i la dedicació de persones com la regidora de Platges, Amaya Gómez, han fet que puguem celebrar aquest gran pas cap a la creació d'una pantalla verda.

Aquests són només alguns exemples de tot allò que hem aconseguit durant els quasi quatre anys de Govern del Botànic i de governs amb Compromís. Aquests projectes naixen de la voluntat de rescatar tot allò malmés per tants anys de desgovern del PP i que busquen el benestar dels nostres veïns i veïnes, d'Almassora i de tot el País Valencià. I que són fruit del treball de moltes persones que es deixen la pell a les nostres institucions per fer-los realitat.

Per això m'indigna especialment haver d'escoltar membres de l'oposició dir que no hem "mogut un dit en quatre anys». Potser és que la nostra manera de governar no és la seua. Perquè nosaltres treballem sense haver d'anunciar als quatre vents cada pas que fem. Perquè a Compromís no hem vingut a penjar-nos medalles sinó a presentar-nos davant la ciutadania amb una llista d'objectius complits.