Carrasco critica los cambios de tráfico en las calles del Raval Universitari

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denunció ayer que «Amparo Marco gobierna contra los vecinos ya que en lugar de gobernar para solucionarles sus problemas, lo que hace es crearles nuevos conflictos en asuntos donde no había ninguna necesidad».

Así lo puso de manifiesto, después de reunirse con comerciantes del Raval Universitari, «en la que fue informada de que los residentes de la zona han presentado por Registro hasta 1.694 firmas contra la reordenación del tráfico en ejes de este punto del distrito oeste. Concretamente de las calles José María Mulet y Jesús Martí Martín, que han sido o van a ser cortadas, dificultando la movilidad de residentes y también del conjunto de los usuarios, además de perjudicando la actividad de los pequeños negocios existentes», señala el PP.

«Este equipo de gobierno no escucha y no atiende. Está empeñando en imponer un modelo de ciudad que no se corresponde a las características ni demandas de Castellón. Lo vimos con la mal llamada 'supermanzana' de Maestría, y ahora lo están imponiendo en el Raval Universitari", afirmaba Carrasco. «Es inaudito que Marco justifique sus pretensiones diciendo que este modelo funciona, y ponga como ejemplo Manhattan y Lincoln Center (Nueva York), la Diagonal de Barcelona o el barrio de Azca en Madrid, porque a todas luces no estamos en la misma situación», critica.