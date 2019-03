PortCastelló reivindica el acceso de las mujeres a todas las profesiones portuarias

La Autoridad Portuaria de Castelló se suma a los actos con motivo del 8 de marzo reivindicando el acceso de las mujeres a todas las profesiones portuarias.

El objetivo es visibilizar que las mujeres pueden acceder y desempeñar en las mismas condiciones e igualdad de oportunidades empleos hasta ahora copados por hombres. Entre ellos el de policía portuaria, una profesión desconocida que la institución quiere promocionar entre las mujeres.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló, Francisco Toledo, ha asegurado que el sector portuario está eminentemente masculinizado, y por ello ha señalado la importancia de dar a conocer y promocionar desde la institución aquellos puestos de trabajo a los que no optan las mujeres. "La presencia de la mujer en el ámbito laboral es mayor cada día, pero los roles y estereotipos de género que prevalecen en ciertas profesiones impiden su pleno desarrollo profesional". De hecho, en PortCastelló solo una mujer de un total de 41 personas forma parte del colectivo de policías portuarios.

Esta desigualdad no se refleja en el resto de la plantilla de la Autoridad Portuaria de Castellón, y en los puestos altos del organigrama del personal no sujeto a convenio se cumple la paridad con una mayoría de mujeres, una total de 13 de 23. No obstante, "se hace necesario promover el acceso de las mujeres a otras profesiones portuarias que les pueden resultar atractivas y cuya denominación puede llevar a engaño", en referencia a lo procesos de selección para policía portuario.

"Apostamos por equiparar a hombres y mujeres y aprovechar el talento que todas las personas son capaces de ofrecer", ha señalado Francisco Toledo, quien se ha referido a la "responsabilidad que tenemos como institución pública de romper moldes, visibilizar opciones profesionales consideradas masculinas y combatir a través de la información las dificultades de las mujeres para acceder a ellas".

La Autoridad Portuaria de Castelló ha establecido este año por vez primera la categoría de Igualdad en sus premios Faro PortCastelló con el objetivo de reconocer aquellas iniciativas en el ámbito de la comunidad portuaria que trabajan por promover la diversidad de género. El jurado ha seleccionado a WISTA (Women´s International Shipping&Trading Association), organización internacional conformada por más de 3.000 mujeres de 46 países que desarrollan sus trabajos en distintos puestos de gestión y toma de decisiones en el sector marítimo.