Ser cuñado hoy

Hay que tener cuidado porque todos llevamos un cuñado dentro. Ernesto González 'Ernestinhos' salta de lo virtual al papel con el libro '#SoyCuñado ¿A qué quieres que te gane?' Experto en generar y moldear perfiles de éxito en las redes sociales, el castellonense desgrana con acidez y humor en su primer libro el perfil más rancio del ciudadano medio.

A Ernesto en las redes se le conoce como Ernestinhos, aunque ya no use su cuenta en Twitter. Es ingeniero agrícola especializado en sanidad vegetal y se dedica a lo típico que hace un ingeniero agrícola especializado en sanidad vegetal. A hacer gracia por internet. Manejó durante años con gran éxito la cuenta @PuntoPalote, que parodiaba al programa futbolero Punto Pelota, y llegó a tener más seguidores que el propio programa. «Aparte de este tipo de cuentas también hay otras 'serias' a las que me he dedicado y dedico de manera profesional», matiza. Pero en el sector humor, otra de sus creaciones de éxito fue @CuñadoDeTuiter, un personaje tan normal que todos se ven en algún momento reconocidos. Todos tenemos uno cerca, o dentro, según se mire. El cuñado ahora le inspira para el libro.

«A finales de 2015», explica Ernesto, «en una festividad bastante cuñada que no recuerdo bien, mi Twitter se saturó de caspa y caí en la cuenta de que no había en las redes sociales un cuñado genérico que pudiese abordar los temas de actualidad y no tan actualidad, dando su opinión al respecto sobre todos ellos. Hay que pensar en esa gente que no puede disfrutar de tener un cuñado en la familia, así que en un principio esa cuenta iba para todos ellos. Siempre me han encantado los perfiles genéricos como @UnTioFamoso o @SinCarisma, que trata sobre una persona normal y mundana, por la facilidad con la que sintetizan a un colectivo de internautas y los interpretan».

Así empezó un fenómeno que a día de hoy roza los 70.000 seguidores en Twitter, y que ahora se ha convertido en libro de la mano de la editorial Samarcanda. «En el libro hablo de deportes, cultura, historia, política, Rafa Nadal, gastronomía, humor... Creo que he tocado absolutamente todos los palos porque un cuñado sabe y opina de todo. He intentado condensar toda la sabiduría cuñada en menos de 150 páginas y creo que con un buen resultado. También he añadido al final una pequeña guía de cómo comportarse en grandes acontecimientos como por ejemplo la cena Nochebuena, que es la puesta de largo de todo buen cuñado».



Política

La política es una de las ramas importantes de la filosofía del libro. Con las elecciones en el horizonte, el voto cuñado puede poner y quitar gobiernos. ¿A quiénes votarán? «Un cuñado, como todo ciudadano medio, está fastidiado porque no encuentra trabajo, le va a quedar una pensión irrisoria, su círculo cercano está teniendo que emigrar o sudar sangre para llegar a fin de mes, está en riesgo de que el banco le desahucie, ve cómo muchos políticos se revuelcan en la corrupción y se van de rositas... así que votará al que le garantice la bandera más grande».