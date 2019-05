Carlos Delgado vuelve a la convocatoria; el equipo se concentra en Marina d'Or

? Óscar Cano los tiene a todos disponibles para afrontar el último partido de la temporada que será el más importante de todos. En juego, la salvación, el disputar el 'play-out' o descender directamente a Tercera División. Todo en noventa minutos y todo en cinco partidos, donde directa o indirectamente jugará el CD Castellón.

A nivel de plantilla, Cano cuenta con la recuperación del central andaluz Carlos Delgado, que se perdió el último partido en el campo del Conquense. También están bien, dentro de lo que cabe, el delantero gijonés Jairo Cárcaba y el extremo madrileño Óscar Fernández, e incluso el lateral Ramón Verdú o el mediocentro de la cantera Pablo Roig. El once que presentará el Castellón no diferirá mucho del que sacó la semana pasada y apuntan a entrar en el once el propio Carlos Delgado o incluso Ramón Verdú.