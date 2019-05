Parlem d'impostos

L'esquerra volem seguir baixant-te els impostos municipals, com els últims quatre anys. La dreta, en canvi, te'ls pujaria si poguera, com ha fet sempre. Parlem del principal impost de l'Ajuntament: l'Impost de Béns Immobles (IBI), al què moltes diem encara «la contribució». No és fàcil oblidar les impressionants pujades que va tindre abans de 2015, amb el PP de Carlos Fabra i Begoña Carrasco. Moltes coses, però, van començar a canviar les passades eleccions. Al capdavant del govern municipal, Castelló en Moviment posà en marxa la baixada de l'IBI dels nostres pisos, les nostres cases i els nostres horts. En la contribució rústica, estem parlant d'una rebaixa del 25%. I en la urbana, qui més ho han notat han sigut les famílies nombroses.

Que no t'enganyen les dretes: ni la que coneixem ací de tota la vida, ni les que es pretenen noves. Sempre que entrem en campanya electoral, anuncien amb bombo i platerets que baixaran els impostos. Després, només arriben al govern, els pugen descaradament, com va fer Rajoy: la major pujada de la democràcia. Quan prometen baixar els impostos, les dretes es preocupen molt de no aclarir a qui. Els directius de la banca i del gran capital immobiliari i especulatiu, que ho saben massa bé, fan palmes amb les orelles. En algun moment els tornaran el favor, si no ho han fet ja. I fixem-nos en un xicotet detall: cap d'aquests directius ni cap candidata de la dreta pronuncia mai la paraula progressivitat.

La progressivitat, però, és la peça clau del nostre sistema tributari. La Constitució, en el seu article 31, estipula que cada persona ha de contribuir a l'esforç tributari «d'acord amb la seua capacitat econòmica», dins d'un sistema «inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat». I la progressivitat és precisament això: que pague més impostos, en proporció, qui més té. Podem estar d'acord que si una persona treballa més i millor, és just que tinga més. Per això, la Constitució també estableix que els impostos no poden pujar fins al punt que resulten «confiscadors». El problema és que la dreta troba confiscador tot el que siga fer pagar un poquet més a les rendes molt altes i a les grans fortunes, que en realitat paguen ben poc. En lloc d'això, prefereixen pujar-nos l'IVA a tota la ciutadania.

Ni a les pensionistes, ni a les classes mitjanes i assalariades, ens fa por la progressivitat en els impostos. Castelló en Moviment, de fet, va aconseguir la passada legislatura que es pujara l'IBI a una xicoteta minoria de grans propietaris (freqüentment, bancs) per compensar la baixada que vam tindre l'immensa majoria de la gent. I la mateixa lògica vam aplicar a la taxa de la brossa («la basura», que solem dir): es va congelar per a la gran majoria, va pujar per a una xicoteta minoria de grans propietaris i es va baixar a les 2.000 famílies castellonenques amb menors ingressos. El grup d'Unides Podem – CSeM – EUPV no renunciarà a la progressivitat en la pròxima legislatura municipal, ni permetrà que hi renuncie el PSOE. És més just. Ho diu la Constitució. I és fonamental per a oferir uns serveis públics de qualitat. Si pertanys a la gran majoria de castellonenques i castellonencs, amb nosaltres eixiràs guanyant. Amb la dreta sempre eixes perdent, i ara més que mai.