El PSPV denuncia un empadronamiento irregular en Cabanes

La candidatura del PSPV-PSOE de la localidad de Cabanes ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Castelló un supuesto empadronamiento irregular de 37 personas extranjeras en la Ribera de Cabanes, que habrían sido inscritas por una sola persona y sin que tengan arraigo en el municipio. En la denuncia se explica que se ha detectado la existencia de «inscripciones indebidas» en el padrón del Ayuntamiento de Cabanes de 31 personas de nacionalidad rumana y 6 de nacionalidad portuguesa.

Además, los 37 empadronamientos han sido llevados a cabo por una única persona, Miguel Ángel Ruiz, que «en las pasadas elecciones municipales de 2015 se presentó por Ciudadanos a la alcaldía».

Tras el anuncio por parte del PSPV-PSOE, desde Units pel Poble-Compromís, el concejal Carles Mulet indicó que «estos empadronamientos se intentaron producir antes del verano de 2018. Por parte de un vecino de la Ribera en representación de terceras personas otras nacionalidades. Desde la alcaldía no se procedió a darlos de alta en el padrón al hacer las inspecciones y ver que no estaban residente en esos lugares». Mulet siguió comentando que «se dejó en manos del PSPV-PSOE en julio de 2018 al dar a conocer este caso para intentar tener un efecto disuasorio a la hora de volver a intentar el empadronamientos. Después de meses de insistencia, no vio a la luz esta denuncia, dejada en manos del PSPV-PSOE no sabemos por qué. El acuerdo era hacerlo de manera conjunta y coordinada» y califican como «deslealtad» la forma de actuar de los socialistas interponiendo la denuncia ante la Junta Electoral el último día de la campaña electoral.