Cupido y Delaporte encabezan el cartel del Fecstival 2019.

El FeCStival 2019 ha desvelado su cartel para su próxima edición que tendrá lugar el 5 de octubre en el parque Rafalafena de Castelló. Cupido y Delaporte son los grupos que encabezarán las actuaciones, además de otros nombres como Valira, Veintiuno, Novio Caballo, Caboverde, Balloon Fligths y Annacrusa.

Cupido

A Cupido hay que quererles. Hay que quererles hasta la cursilería, incluso. Porque su pop de corazón roto, paradójicamente, también rompe corazones. Préstame un Sentimiento es su debut de largo, un destello pop que nos va a tener toda la temporada con los ojos haciendo chiribitas.

Cupido nacen de la unión entre el grupo madrileño Solo Astra y la estrella de la música urbana nacional Pimp Flaco. Un romance artístico que, desde el exterior, podría parecer que lleva años de travesía por lo bien que casan los universos creativos de ambos. Pero que justo arranca este año porque el chisporroteo bedroom pop de Cupido no podría ser más 2019, el año en el que decenas de jóvenes de todo el mundo decidieron convertir en género musical sus arritmias cardiacas y desvelos de dormitorio.

Delaporte

Proyecto de música electrónica Ítalo-español con base en Madrid, creado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi. Atmósferas creativas, beats, una estética muy cuidada, un carácter único y la delicada voz de Sandra son algunos de los elementos que dan personalidad de este proyecto y que lo hacen diferente.

Valira

Valira es el nuevo proyecto de Juan Zanza, guitarrista de La Raíz. Tras el parón de la banda, el artista se lanza este 2019 con un buen puñado de canciones.

Novio Caballo

Novio Caballo es mala leche, bases electrónicas y letras directas. Presentan su primer disco, de título homónimo, bajo la producción de Carlos Hernández Nombela (Los Planetas, Viva Suecia, Triángulo de Amor Bizarro).

Caboverde

La banda madrileña Caboverde nace como respuesta a una serie de inquietudes que rondaban en la cabeza de su principal impulsor: Juan Blas (Nothink, Minor Empires). Su objetivo es trasladar los sonidos del rock alternativo de fuera de nuestras fronteras a una banda en su idioma materno; el castellano.

La formación la completan Javier Seisdedos (Qverno) al bajo, Tweety Capmany (PAN) a la batería y Pablo Ponz (Señor Presidente) a la guitarra, que suman fuerzas y experiencia para conseguir un directo cuidado y contundente. Su álbum debut "La Peor Versión de Nosotros Mismos" vio la luz el 14 de septiembre de 2018.

Balloon Flights

En su cuarto disco, Balloon Flights mantiene la rabia de antaño, pero la canaliza con cuajo para que no rebose y se difumine en vano. Psychologically Broken (No Tomorrow Records/Sweet Grooves Records/Bartolini Records/CGTH Records/Hold Your Ground Records) habla de pequeñas miserias y pequeñas hazañas, de nada y de todo, habla de nosotros mismos, de hacerse mayor y ese desgarro: de gente a la que se le da mejor salir que volver.

Balloon Flights se formó en Castellón en el año 2004. Pablo Beltrán (voz, coros, guitarra), Juan Mañas (bajo, coros, voz) e Israel Adelantado (batería) son sus actuales miembros.

Annacrusa

El verano de 2018 nace Annacrusa, fusión de Anna Dobon, perteneciente a la banda Dédalo, y Sevi, fundador y compositor de Guilles, tan diferentes como iguales. De raíz post-rock y sin miedo a la experimentación han dejado abierto un mundo de posibilidades que les hacen acercarse al rock progresivo.

Se dieron a conocer ante el público en febrero de 2019 a través de su primer vídeo El murmullo del hielo. Más tarde lanzaron La Montaña y En el campo de batalla, singles también de su primer disco. La formación al completo la forman Anna Dobon (voz y sintetizador), Sevi (guitarra), Carlos Pauls al bajo (Guilles) y Manu Silva a la batería (Dédalo). Su primer disco verá la luz en septiembre de 2019.