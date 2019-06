El lado más solidario de Carmen Ramos

Comportamiento ejemplar. La atleta castellonense, tras un año en el que las lesiones han lastrado su progresión, ofreció una lección de deportividad en su participación en la reunión internacional de pruebas combinadas de Götzis (Austria)

No ha sido nada fácil esta temporada para Carmen Ramos. La benicense, después de haber conseguido el año pasado el récord de España de heptalón, ha visto como las lesiones musculares le han impedido rendir a su mejor nivel y le han lastrado este curso. A punto de cumplir los 21 años, la atleta castellonense reapareció hace unos días en una de las reuniones internacionales más importantes de pruebas combinadas. Ramos fue a Götzis (Austria) para probarse, pero terminó mostrando su lado más solidario y generoso a nivel deportivo.

A pesar de su espíritu competitivo, la atleta provincial estuvo lejos de su mejor nivel. Por culpa de su larga inactividad, no pudo competir con las mejores. En declaraciones a la página web de Proyecto FER, Ramos apuntaba que «soy un poco ansiosa e impaciente. Cuando no me salen las cosas, me cuesta aceptarlo. Sobre todo, en plena competición. Me rebelo».

Pero su frustración a nivel personal no le impidió convertirse en protagonista por la deportividad mostrada en Austria

Su compatriota María Vicente, de 18 años, todavía tenía opciones de mejorar el récord de España de Ramos. La benicense alcanzó los 5.905 puntos en Soria durante el Campeonato de España sub-23 del pasado año. Pero la catalana podía, a falta de los 800 metros, convertirse en la nueva plusmarquista nacional de heptalón. Ante esta situación, Carmen Ramos optó por hacerle de liebre a María Vicente en su asalto al récord. «Yo sabía que María estaba en condiciones de batir el récord nacional de heptatlón. Y no lo dudé. Le dije a mi entrenadora, Manoli Alonso, que, si María y yo corríamos la misma serie, iba a hacerle de liebre para que lo consiguiera. Manoli, por supuesto, asintió y me dijo que adelante. De verdad, era lo que sentía y lo que deseaba», comentaba Carmen Ramos.



A 5 puntos del premio

Carmen Ramos se puso a tirar, en esta última prueba del heptalón de Götzis, en busca del título. Pero, en esta ocasión, la gloria no sería para ella, sino para uno de las atletas nacionales con más proyección, como es María Vicente. Pero, a pesar del esfuerzo de la castellonense y de la barcelonesa, no pudieron firmar un nuevo récord de España. María Vicente finalizó su participación en esta reunión internacional con 5.900 puntos, a sólo 5 de la cifra que consiguió Carmen Ramos el pasado año en Soria.

Pero, aunque no lograron culminar su objetivo, esta decisión demostró el espíritu solidario de la atleta provincial. Más allá de los éxitos personales, Carmen Ramos demostró el afán de superación y el compañerismo que reina entre los atletas de élite. Ahora, tras su retorno a la competición y su demostración de nobleza, la benicense buscará recuperar su mejor nivel para poder competir otra vez con las mejores.