Un 'stage' en el centro de Europa y ocho amistosos

Javi Calleja ya ha acordado con el Villarreal lo que quiere que sea la pretemporada de su equipo este año. El técnico madrileño, que en las últimas semanas ha estado reunido con el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, para hablar del nuevo proyecto, tendría en mente realizar un 'stage' en el centro del Europa y disputar unos ocho partidos amistos, según adelantó ayer el 'Diario As'.

Al parecer, Calleja quiere empezar a trabajar solo con los jugadores con los que cuenta de cara al nuevo curso deportivo y no entrenar desde el primer día ni con los jugadores que vuelven de sus cesiones y no tienen hueco en el primer equipo ni tampoco con aquellos con los que no se cuenta.

El preparador del Villarreal quiere tener a los disponibles desde el 5 de julio, cuando la plantilla comenzará las respectivas pruebas médicas y empezará a trabajar en campo a partir del 8 de julio. De hecho, esta sería una de las peticiones que le habría hecho Calleja al consejero delegado para que traten desde el club de la Plana Baixa resolver los casos de los futbolistas con los que no se cuenta para evitar tener que cambiar la planificación como ya pasó el pasado verano y no gustó al cuerpo técnico.