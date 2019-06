El 96,70% de los examinados de las PAU en UJI supera las pruebas

El 96,70% de los estudiantes presentados a los exámenes de la fase obligatoria de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la Universitat Jaume I de Castelló ha obtenido el resultado de apto en las pruebas de junio de 2019. Este resultado se mantiene entre el 95 y el 98%, como viene siendo habitual, a pesar de que ha bajado respecto al año pasado, cuando aprobaron un 98,53%, cifra que fue de récord. La nota media es de 6,36, también dentro de la franja habitual, entre 6 y 6,5, aunque es menor que la del año pasado (6,65), que también fue de récord.

Tanto la nota de PAU más alta (9,632) como la nota de la NAU más alta (9,853) corresponden al mismo estudiante, Martín Escuder Herrero, de 17 años y alumno del Colegio Miralvent de Betxí. Teniendo en cuenta las dos mejores específicas, la nota que ha obtenido es de 13,84.

Escuder explica a Levante de Castelló que ya tiene claro qué carrera va a estudiar: Derecho y Adem bilingüe en la Universidad Carlos III de Madrid. «Tengo muy buenas referencias de un amigo que estudia allí, además de que es una universidad muy prestigiosa, con notas de acceso muy altas y que he visitado en una jornada de puertas abiertas, y fue la que más me gustó», explica el joven. Sus padres son abogados y dice que él también quiere desarrollar su faceta profesional en la abogacía. «Me gusta la oratoria y el poder de convencer, por eso, creo que me desenvolvería bien en los juicios», narra Escuder.

Entre sus técnicas de estudio destaca tener un sitio fijo que, en su caso, es la biblioteca. «Si voy a la biblioteca, con el gesto de coger la mochila e ir ya me conciencio que voy a estudiar. Si me quedo en casa me cuesta más», asegura.

Asimismo, destaca la constancia y que para sacar buenas notas «no es estudiar tres días antes». «Es el trabajo diario, atender en clase, comprender la materia, resolver las dudas en clase, reflexionar con el profesor e ir al examen sin presión», cuenta el joven castellonense. Asimismo, dice que, cuando no tiene exámenes, suele estudiar de cuatro a ocho de la tarde y, cuando tiene exámenes, todo el día, con los correspondientes descansos. «También es muy importante descansar. Quedar con amigos, hacer deporte, disfrutar del ocio,... Estar bien personalmente también influye en tu rendimiento académico», concluye Martín.

Hay que recordar que la prueba de acceso incluye dos fases: la fase obligatoria, donde el estudiantado se examina de las cuatro asignaturas troncales generales de segundo curso de bachillerato cursadas y una de las cuatro asignaturas troncales generales con vinculación a la modalidad de bachillerato; y la fase voluntaria, donde el estudiantado se puede examinar de hasta cuatro asignaturas más. La nota de acceso a la universidad (NAU) se calcula ponderando la nota de la fase obligatoria de las PAU (40%) y la nota media del bachillerato (60%). La NAU será la que permita acceder a la universidad a los estudiantes de bachillerato y tiene una validez indefinida.

Por último cabe recordar que el proceso de preinscripción universitaria para el curso 2019/2020 empieza el próximo lunes 17 de junio y finalizará el 5 de julio, a las 14.00 horas, en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.