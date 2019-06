Rototom 2019: Éste es el cartel completo del festival

El reggae de proyección internacional del Rototom Sunsplash completa su inminente 26 desembarco con la última veintena de artistas que confluirán del 16 al 22 de agosto en Benicàssim (Castellón). Anthony B, Micah Shemaiah & The Dreadites, Aaron Nigel Smith, Acsel & The Reggae Rebel Band, Rhomanife o Jamaleónics, entre muchos otros, perfilan una edición marcada por las "experiencias", según ha informado la organización en un comunicado.

El festival, que cumple su primera década en España tras aterrizar desde Italia, se abre a "leyendas del reggae" celebrando aniversarios. Presenciará el regreso de bandas sonoras de clásicos cinematográficos del reggae, hará disfrutar al público de la riqueza del empoderamiento femenino y bailará gracias a la amplia gama de artistas internacionales en tres de las áreas sound system.

El Main Stage recibirá a reconocidos artistas jamaicanos como el ganador del Grammy e hijo de Bob, Ziggy Marley; el heredero de la cultura reggae del siglo XXI, Chronixx; el "creativo" DJ de dancehall Busy Signal, y la primera familia del reggae moderno: Morgan Heritage. Además, incorpora al cartel al "temperamental" vocalista rasta Anthony B. También actuará la veterana banda Israel Vibration y Kenyatta Hill representando a Culture, la "versátil" vocalista rasta Queen Ifrica, el cantante de "voz profunda" Bushman, y la pionera y vanguardista primera dama del reggae, Marcia Griffiths.

En este escenario también se presentarán algunos espectáculos especiales para conmemorar diferentes aniversarios, como el 50 cumpleaños del grupo rastafari The Abyssinians, los 45 años de la banda de reggae progresivo Third World o las cuatro décadas en la música que suman la formación de ska The Selecter y los profetas rastas Misty in Roots.

2019 marca los diez años del Rototom en España y para honrar esta fecha y celebrar el crecimiento del reggae español, Green Valley regresa "triunfante" a Benicàssim, donde presentará una actuación "memorable" cargada de invitados muy especiales. También representando al reggae patrio subirá al Main Stage el dúo navarro Iseo & Dodosound junto a los Mousehunters; el trío harmónico de Madrid Emeterians y el reggae, rumba y funk procedente de Barcelona de Macaco.

Los temas de dos de las películas de temática reggae más conocidas saldrán a escena gracias a una colaboración muy especial. La banda sonora del film de 1978 dirigido por Ted Bafaloukos Rockers será recreada en el escenario por Bernard Collins de The Abyssinians, Big Youth, Kiddus I y el batería y actor Leroy Horsemouth Wallace. Babylon, la "poderosa" cinta británica de Franco Rosso, será rememorada por el creador original de su banda sonora Dennis Bovell junto al actor principal, Brinsley Forde.

Completando el cartel del Main Stage estará el nieto de Bob Marley, Jo Mersa; la "gran poetisa" Jah9; los veteranos del mento The Jolly Boys; las voces "aterciopeladas" bajo la producción de Protoje de Lila Ike y Sevana; la popular banda californiana Slightly Stoopid, y el colectivo de hip hop francés L'Entourloop.

Lion Stage

El vecino Lion Stage dará cabida tanto al talento más prometedor como al más experimentado. En este escenario vibrará el dancehall africano de Ghana de Stonebwoy y será testigo de la presentación del nuevo álbum del jamaicano Warrior King; del reggae soul consciente del francés Nâmaan; la "dulce" voz del veterano jamaicano Linval Thompson y del sound system francés OBF junto a los MC's Charlie P, Sr. Wilson y Shanti D.

El cartel incluye a los embajadores polacos del reggae Bednarek, los populares ingleses Gentleman's Dub Club, el "rebelde" cantante francés Tairö y el "incondicional" Brusco desde Italia. A ellos se suman dos nuevas confirmaciones como las del roots jamaicano de Micah Shemaiah y el sonido top-ventas norteamericano del cantante protesta y educador Aaron Nigel Smith.

El resto del programa del Lion Stage se completa con el testimonio del sabor internacional del reggae. Europa estará representada por Stand High Patrol acompañados por Marina P (Francia), Acsel & the Reggae Rebel Band, Istituto Italiano Di Cumbia All Stars y la "emocionante" nueva incorporación de Rhomanife (todos procedentes de Italia), Eva Lazarus y la banda de Mad Professor, Young Robotiks, junto a Lady Marga, Zeena, Redhed QI, Joe Ariwa (UK) y Forelock (Cerdeña).

Desde más lejos llega The New York Ska Jazz Ensemble, Reemah de las Islas Vírgenes e International Dub Ambassadors desde Puerto Rico. La diversidad del reggae español continúa con Itaca Band, Lasai, The Dance Crashers, All B, Koers y con la nueva confirmación del Lion Stage de Jamaleònics. El compromiso del festival con la energía femenina proyectada en el género dub se recoge en el proyecto Women Soldier, que aúna a vocalistas de gran talento procedentes de Barcelona e Italia bajo la producción de Chalart 58.

El Rototom cuenta con tres áreas sound system, cada una enfocada a un rincón de la música jamaicana. El área Dancehall presenta la fiesta más "vibrante" con las actuaciones del superventas británico Stylo G, el cantante jamaicano afincado en Nueva York Kranium, el colectivo de Kingston Ward 21 y la reciente confirmación de la DJ española Mad Muasel.

También suma a los jamaicanos Stone Love, Renaissance 30, Freddie Krueger y ZJ Liquid, acompañados por las "leyendas japonesas" Mighty Crown y Jah Works Sound, los alemanes Sentinel, los franceses Drum Sound, el DJ panameño Chiqui Dubs, New Zion Sound de Israel, los ingleses V Rocket y los españoles Blackup. Por su parte, los italianos Northern Lights, que celebran su 20º aniversario, serán junto a la leyenda del Rototom Lampa Dread los residentes del área.

Los sonidos "frenéticos" del 2 tone, el ska y la cumbia se podrán escuchar en el área del Caribbean Uptempo. Lo más significativo de su cartel incluye al veterano jamaicano Winston Francis, al británico Natty Bo y al exmiembro de Selecter, King Hammond, así como a la colombiana Banda Melao con la actuación de bailarines tradicionales colombianos y hondureños.

Dub Academy

Como cada año, las vibraciones más potentes residirán en la Dub Academy. Esta área invitará a un inédito grupo de sound systems en el que se incluyen a los ingleses Iration Steppas, Jah Tubbys and Sinai, más los holandeses King Shiloh, los barceloneses Greenlight Sound y Blackboard Jungle procedentes de Francia. Aparte de unirse exclusivamente durante la celebración del Rototom en Europa, cada uno de estos gigantes del sonido traerán sus propios sound systems a este terreno "tan sagrado". Otros invitados serán Mad Professor y el productor de la Costa de Marfil Jacin, entre otras sorpresas.

El reggae roots de África se hace notar en los eclécticos ritmos del African Village. Los artistas confirmados para este año incluyen a los "poco convencionales" Fokn Bois de Ghana, al electrónico Sabar senegalés y la fusión de mbalax de Guiss Guiss Bou Bess, al highlife procedente de Ghana de Kwame, a la artista multilingüe guineana Marga Mbande, al quinteto instrumental etíope Qwanqwa, y al grupo de fusión afro Sahad and The Nataal Patchwork. Las sesiones DJ incluirán a Celeste Mariposa de Lisboa, destacando y explorando la conexión afro-portuguesa.