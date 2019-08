Anguissa: "Llego para ayudar a que el equipo recupere su posición en la Liga"

Zambo Anguissa, que ha llegado cedido con opción de compra al Villarreal, explicó este martes en el acto presentación como nuevo jugador del club que llega para aportar su "granito de arena" para que el equipo recupere su posición en la Liga".

El centrocampista declaró que está "muy contento" por haber llegado al equipo y manifestó que su incorporación le supone una gran oportunidad.

El jugador, que llega cedido por el Fulham inglés, explicó que el fútbol español le atrae mucho y que tratará de mejorar día a día para adaptarse "lo más rápido posible".

"Tengo confianza en hacer una gran temporada y solo pienso en el presente" declaró el jugador, que también confesó que su fichaje "no ha sido fácil" y mostró su agradecimiento al club.

En relación con su posición, Anguissa explicó que es "consciente" de lo que puede aportar al equipo "para que sea todavía mejor" y manifestó que cree que con su juego puede aportar "equilibrio".

El jugador destacó el "placer" de jugar al lado de un jugador "con tanta calidad" como Santi Cazorla y explicó que "se puede aprender mucho de él y eso es importante para mí".

Anguissa también quiso valorar al resto de compañeros del equipo y explicó que "hay mucha calidad en todos los puestos" y que esto le ayudará mucho.

Antes de incorporarse al Villarreal, Anguissa se puso en contacto con su compatriota Toko Ekambi. "Toko me dijo cosas muy buenas. Me decía la verdad. Me he encontrado un club que me gusta mucho", declaró.

En relación con el idioma, Anguissa explicó que va a entender poco a poco el castellano y que cree que conseguirá adaptarse bien.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, le dio la bienvenida y explicó que Anguissa llega "con muchas ganas" de ayudar al equipo y de realizar "una buena temporada" y que espera que sea un año "muy bueno para él y para el Villarreal".