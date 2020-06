Denuncian una agresión homófoba en el Hospital de Castelló: "No te quejes, cosas más grandes te has metido por el culo"

El Observatorio valenciano contra la LGTBIfobia va a denunciar ante la Fiscalía de delitos de odio una supuesta "brutal agresión homófoba" por parte de dos vigilantes de seguridad del Hospital General de Castelló a una persona que acudió a urgencias con un ataque de epilepsia.



Fuentes del Observatorio han señalado a EFE que la víctima es un chico que tuvo un ataque epiléptico el jueves y despertó alterado en el hospital, donde los vigilantes le redujeron "con una violencia brutal" e incluso "le partieron una ceja", y además le dijeron: "no te quejes, porque cosas más grandes te has metido por el culo".



Sin embargo, desde el Hospital General de Castelló han explicado que no les consta que se produjera una agresión homófoba, y han adelantado que denunciarán al chico porque intentó agredir a una auxiliar de enfermería y a un celador, y ambos están considerados autoridad.



Según han indicado a EFE fuentes del hospital, el chico llegó al centro con una crisis convulsiva y se le pasó a un box, pero al poco tiempo, y sin que hubiera dado tiempo a atenderle, lo abandonó "medio desnudo, chillando y muy alterado", y empujó a una auxiliar e intentó agredir a un celador.



El personal de seguridad acudió entonces a retener al chico, que al ser reducido en el suelo "se golpeó en la frente y se hizo una herida", y a la pareja de este, que recibió "un golpe en la mejilla", han añadido las mismas fuentes, que han precisado que ambos renunciaron a ser atendidos, firmaron el alta voluntaria y se fueron.



Según el Observatorio, disponen de grabaciones de la agresión que van a adjuntar a la denuncia, y han exigido responsabilidades a la Conselleria de Sanidad, pues aseguran que ya son varias las ocasiones en las que ha habido "conductas LGTBIfóbicas y ataques racistas y xenófobos" por parte de los vigilantes de ese hospital.







Denunciamos una brutal agresión por parte de dos vigilantes de seguridad del Hospital General de #Castellón, después de despertar de un ataque epilepsia.



'No te quejes de dolor, con la de cosas que os metéis por el culo'.



El Observatorio pedirá a la Fiscalía que investigue si se ha tratado de una agresión por orientación social y expresión de género, y a la Generalitat que se activen los protocolos de la ley valenciana LGTBI.Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han señalado a EFE que desde las Oficinas Orienta de la Generalitat se han puesto en contacto con el chico para ofrecerle asesoramiento, y a partir de ahí se estudiarán las diferentes opciones.Por otra parte, el Observatorio va a poner también en conocimiento de la fiscalía el vandalismo sobre un mural que encargó el Ayuntamiento de Ibi con motivo del Día del Orgullo al artista que hace los carteles del Orgullo en Alicante, y que ha aparecido este domingo tapado con pintura negra y las palabras "Anti LGTBI".Desde el Observatorio han señalado que esta acción se ha producido tras varias semanas en que la extrema derecha ha estado señalando al artista, y han considerado que el objetivo es "atacar la diversidad y como afrenta a la sociedad diversa y plural".