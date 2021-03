No enganyeu a ningú 🔥🔥🔥🔥, les alumnes saben qui les ha silenciades i qui els ha oferit un espai segur per denunciar.



Ho seguirem repetint fins que no actueu @ujiuniversitat#UJIcòmplice



*Despleguem aquesta pancarta a l'Àgora de l'UJI. pic.twitter.com/gTGko6P5rM