La C. Valenciana vive su noche más tórrida con 25ºC de media

La ola de calor que derrite a gran parte del país hizo que la noche del sábado al domingo fuese una de las más cálidas que se hayan registrado en la Comunitat Valenciana. La zona más afectada fue el litoral de Castelló, donde muchas localidades no bajaron de los 26 grados. En la ciudad de Castelló los termómetros no bajaron de los 26,5 grados en toda la noche, la cifra más alta en los últimos 100 años, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También en la provincia de Castelló, la media nocturna más elevada la registró el municipio de Torreblanca con 27,5º C. En otras zonas del territorio valenciano, aunque con valores más reducidos, el calor tampoco dio tregua. Así, Pego alcanzó los 25,5 grados, seguida de València, cuya temperatura mínima la noche del sábado fue de 25,1 grados. Un poco mejor durmieron en Alicante, donde el valor del mercurio no pasó los 24 grados.

El día de ayer, que se mantuvo activa la alerta amarilla por riesgo de altas temperaturas, empezó con una fuerte sensación de bochorno. A las 11 horas ya se registraron cifras superiores a los 34º C en gran parte del litoral. El interior volvió a encabezar la lista de localidades que alcanzaron las temperaturas más altas: 39,9 grados en Xàtiva, 39,1 grados en Pego o los 38,7 grados en Carcaixent. La jornada de la tarde estuvo marcada por los chubascos locales y las tormentas en puntos montañosos del interior de la Comunitat Valenciana, como la Canal de Navarrés o Beneixama. La temperatura superficial del mar llegó a sobrepasar los 30 grados en algunas zonas del litoral valenciano, superando entre 2 y 3 grados la temperatura habitual en esta época del año, teniendo en cuenta que agosto es el mes en el que el mar suele estar más cálido.

La jornada de hoy se presenta más fresca en lo que podría ser un adiós a la manta de aire cálido de origen africano. La temperatura que se prevé oscila entre los 33 grados de máxima y los 25 de mínima. Una reducción de las temperaturas que se prolongará durante toda la semana y que mantendrá los valores del mercurio en torno a los 30 grados. Las precipitaciones serán las grandes protagonistas de la semana. Para hoy por la tarde se esperan lluvias y truenos localmente fuertes en el interior, sobre todo Castelló.



Incendios en Peñíscola y Llaurí

Las altas temperaturas hacían temer a los servicios de Emergencias por los posibles incendios. Así, en Peñíscola y Llaurí que fueron atajados de inmediato. Hasta el fuego, en una zona de vegetación abandonada cercana a unas urbanizaciones de Peñíscola, se trasladaron una dotación de bomberos del Consorcio Provincial, dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo y un coordinador forestal. En el caso de Llaurí, se quemaron tres hectáreas en la zona del Barranc de Cambrils. Allí se personaron dotaciones de Cullera, Alzira, Torrent, Tous y l'Alcúdia de Crespins. Ambos fuegos fueron controlados pocas horas después de declararse los incendios.