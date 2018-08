Educación endurece la exención de la asignatura de Valenciano en la selectividad

Librarse del examen de la asignatura Valencià: Llengua i Literatura II en la selectividad del próximo curso 2018-19 será más complicado a partir de ahora. La Comisión Gestora de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que integran la Conselleria de Educación y las cinco universidades públicas de la Comunitat, ha endurecido las condiciones por las que los alumnos de Bachillerato pueden quedar exentos de examen de Valenciano, uno de los cinco que componen la Fase Obligatoria de las PAU.

La comisión gestora ha acordado que en la selectividad de 2019 y posteriores «solo podrá estar exento de Valenciano aquel estudiantado que haya recibido resolución positiva de exención de la asignatura en alguno de los tres cursos previos: 4.º de ESO o 1.º de Bachillerato o 2.º de Bachillerato».

Esto supone eliminar una de las situaciones de exención del Valenciano que se han permitido hasta ahora en la selectividad, pues el año que viene ya no podrá librarse de este ejercicio el alumnado que no haya cursado integramente 4.º de ESO, 1.º y 2.º de Bachillerato en centros docentes de la Comunitat. Es decir, que quien que se haya incorporado al sistema educativo valenciano en los tres últimos cursos anteriores a la selectividad procedente de otras autonomías o del extranjero deberá hacer el examen de Valenciano de la PAU a no ser que haya solicitado la exención y la conselleria la haya aceptado.

Las normas de exención no varían

Los supuestos de exención del Valenciano no cambian. Puede solicitarla el alumnado residente en los 146 municipios de predominio lingüístico castellano siempre que estudie en este territorio que comprende a 11 comarcas y en el que vive el 13 % de la población autonómica. Incluye dos comarcas castellonenses, el Alto Mijares y el Alto Palancia, que suman 50 municipios, y seis comarcas valencianas (Rincón de Ademuz, Serranía, Utiel-Requena, Valle de Cofrentes y Canal de Navarrés). A los 61 municipios de estas últimas comarcas hay que sumar Gátova y Marines del Camp de Túria, y Tous (la Ribera Alta). En Alicante son 32 municipios: toda la Vega Baja salvo Guardamar; Salinas, Sax y Villena en l'Alt Vinalopó, y del Vinalopó Mitjà Aspe, Elda y Monforte del Cid.

En los 396 municipios de predominio del valenciano, la excepción solo se puede pedir por residencia temporal (máximo dos cursos) o por incorporación tardía al sistema educativo en el caso de población inmigrante (máximo un curso).