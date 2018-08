Mensaje a Podemos: "Espero por lealtad el apoyo a los presupuestos"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lanza un mensaje a Podemos, socio de PSPV y Compromís en el Pacte del Botànic. En una entrevista, el jefe del Consell asegura que Podemos ha sido un socio leal, pero añade que le gustaría pensar que por esa misma lealtad no peligran los próximos presupuestos de la Generalitat.

Cuestionado por un posible adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, el presidente señala que lo haría ante una situación de inestabilidad política y falta de pulso del Consell, pero puntualiza que se trata de condiciones que ni en este momento ni en los próximos meses cree que vayan a producirse. Sin embargo, no cierra la puerta porque sería renunciar a una prerrogativa que tiene como presidente, aunque insiste en que «a día de hoy» no se dan las condiciones suficientes para ello. «Y no lo haré nunca por razones partidistas», remarca.

«Nosotros luchamos para que la autonomía valenciana tuviera las mismas capacidades que cualquier autogobierno y, por tanto, el presidente de la Generalitat tiene esa capacidad y yo no voy a renunciar ni a ésta ni a ninguna otra competencia», afirma.

«En este momento tenemos una tarea y la política es siempre adaptación y actualización a los momentos. ¿Qué va a pasar? Nadie lo puede decir. Estamos a final de legislatura y quizás en un momento determinado puedan darse esas circunstancias, pero yo en este momento no las veo. Ni ahora ni en los próximos meses, pero lo que no voy a decir es que eso no se producirá en ningún caso porque sería renunciar a una competencia que no tiene sentido renunciar», explica.



Apretar el acelerador

Reconoce que aunque quedan meses para los comicios municipales y autonómicos no está «en modo electoral» porque su vocación es la de trabajar como presidente de la Generalitat. «Lo que queremos es apretar acelerador para llegar lo más lejos posible en el cumplimiento de nuestro programa electoral», agrega.

Admite que le gustaría una reedición de un gobierno progresista en la Comunitat Valenciana en el que cuanto más apoyo tenga el gobierno mejor, en relación a la entrada de Podem en el Consell Sobre un posible sorpasso de Compromís sobre el PSPV y si aceptaría ser vicepresidente de un ejecutivo liderado por la coalición asegura: «Los ciudadanos determinarán el nuevo gobierno y la nueva mayoría de las Corts y en función de esa mayoría se tomarán decisiones oportunas».

«Yo nunca sería presidente ni participaría en un gobierno que entendiera que no defiende el interés general de los valencianos. Creo que el qué es muy importante, apunta para incidir en el proyecto «pueden confluir personas» que no tienen que proceder del campo histórico de la izquierda, sino que pueden ser del centro progresista. Así, considera que las encuestas que dan una tendencia al alza del PSOE son termómetros, pero que no cree que la temperatura testada sea la definitiva para las elecciones.