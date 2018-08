"Mi ordenador se quedó en el tren y lo necesito para acabar Medicina"

Los apuntes y los diferentes materiales de consulta utilizados durante los primeros tres años de la carrera de Medicina. Innumerables recuerdos y una importante cantidad de fotos personales. Es gran parte de la información que contiene el ordenador que Aitana Jara perdió el pasado domingo en el tren de Cercanías con el que se desplazó a Alzira.

Se trata del portátil que ha utilizado a diario desde el año 2015, una herramienta esencial que necesita para poder acabar la carrera de Medicina que actualmente cursa en la Universitat de València (UV). «Prácticamente no utilizo ningún otro tipo de material para estudiar, todo está almacenado en ese ordenador. He tenido mucha mala suerte, la verdad. Si no lo recupero no sé si podré acabar la carrera», comentó ayer la afectada a Levante-EMV.

Esta joven de 21 años residente en Alzira cogió el pasado domingo un tren en València junto a su hermano, que llevaba en una mochila negra de la marca UP el MacBook de Aitana y su ordenador personal de la marca HP; además de otros objetos personales. Se apearon en Alzira y se dieron cuenta de que se habían dejado la bolsa en el vagón: «Nos pusimos en contacto con Renfe por teléfono y los vigilantes inspeccionaron los diferentes compartimentos en la estación de l'Alcúdia de Crespins, donde finaliza la línea. No encontraron rastro de la mochila. Alguien la había cogido».

La estudiante de Medicina ha compartido desde entonces diversas publicaciones en sus perfiles públicos de varias redes sociales para alertar sobre lo ocurrido, además de colgar carteles con su número de contacto para que la persona que se hizo con la bolsa pueda devolverla.

«Estamos haciendo lo posible para encontrar los portátiles ya que los dos los requerimos para nuestros estudios. El mío tiene tres años de antigüedad y el de mi hermano es nuevo de este año. Él también lo necesita, ya que empieza en la universidad este año», expuso la afectada.

La pérdida de los ordenadores ya ha sido notificada a las autoridades policiales y en el caso del dispositivo de la marca Apple se podría geolocalizar en caso de ser encendido: «Solamente pido que si alguien los ha encontrado que nos los devuelva, nos haría un gran favor a mí y a mi hermano», comentó la joven alcireña.

Se da la circunstancia de que los dos periféricos extraviados fueron adquiridos gracias a una beca de estudios: «Tanto mi ordenador como el de mi hermano fueron comprados gracias a una ayuda aprobada por las administraciones públicas, mi familia no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la compra de dos dispositivos nuevos», argumentó Aitana, que aún tiene esperanzas de poder recuperar las máquinas.