Reacciones de los grupos al discurso de Puig

Ciudadanos se siente defraudado con el discurso de Puig en el debate de política general en la Comunitat Valenciana que se desarrolla desde esta mañana en las Corts Valencianes. El mismo discurso de siempre "elevado a la máxima potencia", "mucho autobombo con escasa autocritica". Sanchez asegura que Puig sigue estancado "en una burbuja de populismo" que ya no cala en la ciudadanía.

Respecto a los planes de Pui, los mismos que el año pasado. "Quedan 8 meses de legislatura y quedan muchas cosas pendientes donde el Consell está suspendiendo", ha afirmado Puig.

Sobre Monton, Sanchez ha afirmado que 2allá donde va arrasa" porque "dejó un panorama desolador en la Comunitat Valenciana". Para Ciudadanos aún quedan muchas incógnitas por despejar y pinta "muy mal", por lo que debería demostrar con todas las pruebas que tenga que las acusaciones no son ciertas. Si no fuera así, "debera dimitir".

Antonio Estañ

Podemos cree que ha sido un buen discurso que ha reflejado lo que han sido los tres años de legislatura. Ha estado marcada por algunas repeticiones y ha dejado fuera algunos objetivos para el Botanic: en lo económico, hay cierta "celebracion" cuando existen "salarios bajos y economía sumergida" ante la que no hay alternativa.

Respecto a la reunión con Sanchez, pensamos que es importante que acuda como presidente del Consell y no como secretario general del PSPV.

Podemos no está satisfecho con los anuncios en Vivienda, uno de los bastiones de Podemos.

Respecto a Montón, "no tenemos buena suerte con los ministros valencianos", ha afirmado Estañ, y no considera concluyentes las explicaciones de Monton respecto al máster. Se ha pedido su comparecencia en el Congreso y Estañ cree que "no es buena señal que la única persona que le defienda sea Pablo Casado".

Fran Ferri de Compromís

"Creemos que ha sido un discurso realista", ha afirmado Fran Ferri como portavoz de Compromís. Así ha valorado el discurso de Puig sobre un gobierno "que pone en el centro a las personas", aunque ha afirmado que hay que ser consciente que quedan "muchas injusticias por corregir".

Como se esperaba, desde Compromís reclaman un mensaje claro por parte del presidente hacia la financiación, ya que se reunirá con Sánchez pero "no ha dejado claro qué se va a hacer".

Sobre Montón, Ferri ha querido poner en valor lo que la ministra hizo en la Comunitat Valenciana y ahora toca dar explicaciones si no son las adecuadas ni las suficientes.

Eva Ortiz

"Un presidente agotado" es como valora el PP la intervención de Puig. Desde la bancada popular esperaban que el presidente de la Generalitat anunciara el adelanto electoral y, tal como ha expresado Ferri, ha echado de menos "una postura clara para la financiación". Ortiz ha pedido que se cese a Vicent Marzà.

Respecto a Monton, Eva Ortiz ha pedido que debería hablar Pedro Sánchez y Ximo Puig para dar explicaciones, aunque debe ser la palabra de la ministra la que tome la decisión.

Manolo Mata ha avalado el discurso de Puig y ha repasado algunos de los anuncios que el jefe del Consell ha hecho porque todos responden a demandas sociales, como la puesta en marcha de Metrovalencia durante las noches del fin de semana, la apertura de la T2.

Respecto a la crítica de Compromís y PP de que el President no haya definido su estrategia para una financiación justa, Mata se ha referido a que Puig "sigue siendo el mismo que el año pasado", en referencia a que seguirá solicitando el trato Justo para la Comunitat Valenciana.

La defensa más férrea a Carmen Monton la ha hecho Mata, quien ha asegurado que "mi amiga Carmen Monton ha hecho el máster, lo ha pagado y ha presentado los documentos".