Lluvias en Valencia: Los municipios que han suspendido las clases hoy

Las lluvias torrenciales caídas esta madrugada y esta mañana en la comarca de la Ribera Alta y en la Safor, sobre todo en la localidad de Tavernes de la Valldigna, han llevado a varios municipios a suspender las clases y las actividades deportivas. De momento, ya son 15 las localidades que han optado por cesar sus actividades lectivas y deportivas en ambas comarcas. En total, son unos 33.257 alumnos los que hoy se han quedado sin clase, según fuentes de la Conselleria de Educación.







El Ayuntamiento de Alzira ha sido de los primeros en advertir a la población, a través de las redes sociales, de que había decidido suspender todas las actividades lectivas y deportivas debido a las intensas lluvias caídas sobre el municipio. El consistorio ha comunicado su decisión a las 6.00 horas tras una intensa noche en la que ha mantenido informados a sus vecinos a través de las redes sociales de cómo evolucionaba la tormenta.





Comunicat de l'Ajuntament d'Alzira



Donada la situació d'inundabilitat produïda al llarg de la nit i activat el pla emergències contra inundacions, es decreta la suspensió tant de les activitats escolars (no hi ha classe), així com esportives, per a hui divendres 16 de novembre. pic.twitter.com/VbEDAIu5LC