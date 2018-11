El PSPV-PSOE ve un "error" que el trasvase Tajo-Segura sea solo para beber

La decisión del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera al no aprobar los 20 hectómetros cúbicos previstos de acuerdo con la propuesta que hicieron los técnicos en agosto y sólo enviar agua para abastecimiento humano, ha empezado a levantar suspicacias en Murcia y Alicante. El motivo aducido por el ministerio para no trasvasar la argumentan en la necesidad de acometer unas reparaciones en el post-trasvase. Algo que no sirve a

Herick Campos, coordinador de agua del Grupo del PSPV-PSOE en las Cortes Generales.

Campos ha lamentado que el ministerio haya tomado una decisión política de este calibre sin haber dado opción a nadie a opinar y defender que se mantuvieran los 20 hm3 previstos, de acuerdo con la propuesta que hicieron los técnicos en agosto, que propusieron transferir 20 hm3 mes durante los seis meses, siempre y cuando no hubiera problemas de caudal en cabecera, cosa que no los hay, porque a 1 de noviembre se estaba a 166,8 hm3 del nivel 4 y a tan solo 42,2 hm3 del nivel 2, según el propio Ministerio, cuando en el nivel 2 hubiera supuesto un trasvase automático de 38 hm3.

Campos ha afirmado que no es excusa que se haya inundado parte de la infraestructura del postrasvase en el Campo de Cartagena, ya que con la red que queda operativa aún se podría hacer llegar el agua a las zonas de Lorca y Almería y a las de Elche y Orihuela, y además en el pantano de la Pedrera, que ahora recibirá más agua desalada, podría hacer mejor la mezcla de agua que piden los agricultores de la Región de Murcia y la Comunitat.

Por ello, ha anunciado que pedirá por escrito a la ministra de Transición Ecológica y al secretario de Estado que se reconsidere la decisión y se estudie para ello si fuera necesario la situación tras la inundación del postrasvase en el Campo de Cartagena y de la capacidad del resto de la red del postrasvase de seguir facilitando agua del trasvase a usuarios de otras zonas de la Región de Murcia y la provincia de Alicante.

Campos ha dejado claro que el PSPV-PSOE entiende y comparte el enfado y protestas de los regantes de la provincia que son usuarios del Tajo-Segura, y les ha garantizado que van a apoyar a los Regantes en las medidas que se tomen para poder corregir este error y que aún menos se pueda repetir en el mes de diciembre. El PSPV-PSOE califica de error e injusta la decisión. El diputado socialista por Alicante pide que se revise la decisión porque les ha faltado información sobre la capacidad y necesidad del uso del agua al resto de usuarios.

El diputado socialista ha avisado al PP de que debería ser comedido en sus críticas, porque de no haberse trasladado a Ley el Memorándum, ahora mismo se estaría en el nivel 2 al estar la cabecera por encima de 467 hm3, y por tanto el trasvase hubiera sido automático y de 38 hm3.

Campos ha recordado que Pepe Císcar como conseller de Agua e Isabel Bonig como consellera de Medio Ambiente, permitieron que Mª Dolores de Cospedal impusiera recortes en el trasvase, sin que antes de irse del Gobierno hubieran cumplido con todas las contraprestaciones que les prometieron, como las referentes a la posibilidad de compra de derechos de agua a usuarios del Tajo de Castilla-La Mancha o Madrid, el control de desembalses, o mejoras en pérdidas y almacenamiento real y que repercutiera en mayor disponibilidad de agua para el trasvase.

Nuevamente ha señalado como un error haber aceptado subir la reserva en cabecera de 240 hm3 a 400 hm3, límite a partir del cual no hay trasvase alguno, y lo que es peor, el incremento de los niveles de agua almacenada para mantener el nivel 2, con un trasvase automático de 38 hm3, que por ejemplo el mes de noviembre ha pasado de 467 hm3 a 609 hm3.