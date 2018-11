Fundación por la Justicia y la Fundación Bancaja premian una asociación en defensa de los migrantes en Melilla

La XV edición del Premio Fundación por la Justicia - Fundación Bancaja resolvió ayer otorgar su galardón a Maite Echarte y José Palazón, de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), que desde 1999 han realizado una intensa labor en defensa de los derechos de las personas migrantes, especialmente niños y niñas que acceden a la ciudad de Melilla y que sufren graves violaciones de derechos humanos.

La dotación del premio en esta edición es de 10.000 euros para continuar con su labor de cuidado, denuncia, visibilización y creación de oportunidades para cientos de menores, mujeres y familias en su paso por Melilla.

Según explica la organización, el papel de Prodein ha sido determinante en la evolución de las vidas de cientos de menores en su paso por Melilla. Uno de los logros más importantes para José ha sido poder hacer visible este problema. Maite recuerda cuando empezaron a ir al colegio, cuando se empezaron a abrir las residencias, los primeros permisos para trasladarlos a la península, el ver cómo iban llegando a España y se iban estabilizando y construyendo proyectos de vida con sus familias.

Ante la falta de apoyo desde los poderes públicos, muchas personas se han ido sumando a su proyecto, entre los que destacan a amigas y amigos, al Defensor del Pueblo, al Servicio Jesuita a Migrantes y a instituciones con las que van haciendo marcha por esta senda de fraternidad: ACNUR, AI, Médicos Sin Fronteras, HRW, Andalucía Acoge o SOS Racismo, entre otras.

El Jurado del XV Premio Fundación por la Justicia-Fundación Bancaja ha estado presidido por Begoña Machancoses, en representación de Omar Islam Ali, galardonado en la anterior edición, y formado por: Vicent Soler, Conseller de Hacienda y Modelo Económico; Mª José Ferrer, Portavoz de la Comisión de Justicia del Partido Popular; José Mª Tomás y Tío, presidente de Fundación por la Justicia; Rafael Alcón, presidente de Fundación Bancaja; Juan Alegre y Regina Laguna, patronos de Fundación por la Justicia; Francisco Almenar, vicepresidente del Tribunal de las Aguas de Valencia; Vicente Gallego de Fundación Maides; y José María Segura del Servicio Jesuita a Refugiados, asistidos por Juan Añón y Salvador Alborch, como Secretarios de las dos sesiones del Jurado.



Una organización que nació de una experiencia real

Fue un pequeño el que hizo que esta historia se pusiera en marcha: un niño de 8 años. Dormía en un contenedor de basura, junto a la ventana del despacho de José. A los 2 o 3 días, Maite y José hicieron el primer contacto con él y lo invitaron a cenar en su casa. Fue este pequeño quien les fue introduciendo en el mundo de los niños y niñas de la calle, presentándoles a otros menores y permitiéndoles acercarse a sus historias. Uno acababa de tener una fractura que no estaba siendo atendida; otros les contaban los malos tratos que recibían por parte de los mayores. En la calle unos 120 menores sobrevivían de la mendicidad. La mayoría sin lazos familiares y que vivían de forma permanente en Melilla. En aquella época, la mayoría tenían entre 11 y 15 años de edad y se les podía ver por toda la ciudad mendigando y en un estado deplorable. Su presente estaba marcado a ritmo de golpes y su horizonte no tenía salida ni pista alguna de esperanza y, mientras, la administración justificaba la falta de ayudas sociales por tratarse de menores no españoles. Maite y José empezaron a pedir ayuda a amigas y amigos para atender las historias de las que estaban siendo testigos. Meses después, hacia mitad del año 1.999, nacía la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein).

Concedido por primera vez en 1995 a D. Adolfo Suárez, este premio se ha otorgado en ediciones sucesivas a personas y entidades como el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (El Salvador), el profesor Muhammad Yunus (Bangladesh), Dña. Bogaletch Gebre (Etiopía), el Padre Vicente Berenguer (Mozambique), el doctor Pedro Cavadas (Valencia), Misioneras de la Caridad (India), el Servicio Jesuita a Refugiados (Roma), Fundación MAIDES (Valencia), Richard Frechette, director de Nuestros Pequeños Hermanos en Haití, el abogado penalista D. Julián Carlos Ríos Martín y Don Omar Islam Ali, último galardonado por su labor en defensa de los derechos de la población de la isla de Lamu (Kenia) y muy especialmente de la educación y alimentación de niños y niñas en situación de extrema pobreza.