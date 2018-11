Compromís renuncia a pedir más presupuesto para À Punt hasta después de elecciones

Compromís ha defendido por activa y por pasiva la necesidad de que la corporación valenciana de medios públicos cuente con mayor presupuesto para el próximo año para que actúe como catalizador del sector. «Es la Ford del audiovisual», ha repetido varias veces su síndic, Fran Ferri, que insiste en que la ley recoge un mínimo del 0,3% del presupuesto del Consell que ahora no se cumple.

Pero sus socios del Botànic se han desmarcado y creen que no hay justificación a esa petición de más dinero. Compromís incluso les ha reprochado que lo hacen porque no tiene «venta electoral».

El lunes, Compromís tiene previsto un último intento de convencer a los socialistas para presentar una enmienda conjunta con la petición de más presupuesto. Ese día acaba el plazo para solicitar cambios en partidas de los presupuestos de 2019. Pero si no logra el apoyo, Compromís renunciaría a presentar enmienda a los presupuestos ya que los dos partidos en el Consell suelen presentarlas de forma conjunta, al menos así ha sido toda la legislatura. Desde Compromís afirman que no renuncian a aumentar el presupuesto porque lo consideran necesario, pero admiten que no tienen apoyos por lo que el debate de À Punt acabará hasta después de elecciones.

Repreguntar a Puig en los plenos

Mientras, la semana ha concluido con cierto malestar en las filas del grupo parlamentario Compromís por la «no respuesta» que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio a su síndic en la sesión de control del jueves. Ferri realizó varias preguntas directas a Puig sobre financiación, pero el presidente no las respondió. Ferri se quedó con ganas de repreguntar y la coalición se plantea recuperar esa figura que ahora no usa en los plenos.

El síndic reprochó que el Gobierno de Sánchez no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta sobre financiación, algo que ya se le reprochaba a Rajoy y solo ha planteado un inconcreta propuesta de mutualización de deuda, pero no de condonación. El síndic elevó el tono y preguntó a Puig si ya existe algún decreto del Gobierno que ponga a los valencianos en la media de gasto por habitante y propuso que las Corts rechace los presupuestos si se prorrogan y, por tanto, no incluyen la agencia valenciana. Puig insistió en que hay un cambio de talante en Madrid y que se estan tomando medidas.