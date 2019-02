Puig deplora la manifestación en la que se vuelca la derecha valenciana

El PPCV ha fletado autobuses para que 2.000 personas puedan participar en la manifestación de este domingo en Madrid contra la política de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña.

Isabel Bonig, presidenta del PPCV, encabezará la delegación valenciana del PP en la concentración que, según dijo, «no es una manifestación de partidos políticos, es una manifestación de los españoles de bien que quieren seguir conviviendo en paz y unidos, que queremos respetar y defender lo que tanto ha costado conseguir a diferentes generaciones».

Por su parte, el jefe del Consell, Ximo Puig, criticó ayer a los partidos que participarán en la manifestación de Madrid, y les afeó que «quieran volver a decir que hay españoles de primera y de segunda, que hay buenos españoles y otros que no lo son»: «Españoles somos todos, los que estén en esa plaza, y los que no, que, por cierto, son bastantes más», aseguró.

Sobre PP, Cs y Vox dijo que son una «triple alianza» que tiene el objetivo de la «ruptura de la convivencia». «La contestación que se da por parte de las derechas es absolutamente irresponsable. Se quiere volver al imaginario de las 'dos Españas' y eso no se puede permitir. Los valencianos lo que queremos es convivencia, armonía, una España de verdad constitucional y no volver a los viejos fantasmas del pasado que quiere exhibir la derecha española», afirmó.

«Así no se puede construir nada. Destruir es fácil y ellos lo hacen bien, pero para construir no hacen nada, porque no hay ninguna propuesta para que resolvamos esta problemática», dijo, para añadir: «Ni recentralización ni soberanismo, lo que se trata es de parar el balón y dejar esas palabras gruesas, y trabajar juntos, dialogar y pensar que España es un ejercicio de vida plural».