Podemos y EUPV marcan distancias con Oltra: que no dé por seguro su apoyo A. S.

El pacto entre Podemos y EUPV ya es oficial. Esta mañana los dos lideres, Antonio Estañ y Rosa Pérez Garijo han presentado en la Junta Electoral el pacto que les unes para confluir en las elecciones del 28 de abril. Preguntados por las declaraciones de la vicepresidenta y candidata por Compromis a la Generalitat, Monica Oltra, han respondido de manera firme: no puede dar nada por sentado.

Estañ ha señalado que esa decisión se tomará por las políticas que se planteen, no para hacer presidenta a Monica Oltra, quien aseguró ayer que exigiría la jefatura del Consell si Compromis y Unides Podem suman más que el PSPV.

"Hay declaraciones temerarias y alguien que no forma parte de esta coalición no puede hablar como si fuera parte de ella", ha dicho la líder de EUPV. Perez Garijo ha afirmado que la decisión la tomará la coalición, no Compromís.