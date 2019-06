"Con esfuerzo todo se consigue"

Gema Ballester Climent (València, 2001), alumna del colegio concertado Gran Asociación del barrio del Carmen, ha logrado la segunda mejor nota de la Comunitat y la primera de la provincia de València en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con un 13,82 sobre 14. El año pasado su hermana mayor, Ana, hizo pleno con un 14, algo que no ocurría desde 2010.

Gema, al igual que su hermana, tiene Matrícula de Honor (10) en Bachillerato y fue premio al mejor expediente en ESO y Primaria. Le han alejado de la nota máxima el polémico examen de Matemáticas II, donde ha obtenido un 9,67 sobre 10, y el de Inglés con un 9,2 a pesar de que con 16 años se sacó el C2 de este idioma, en nivel máximo. En la Fase voluntaria se examinó de Química y Biología, quedándose en ambos casos a dos décimas del 10.

Un 9,67 en Matemáticas II ¿No se sabía el teorema de Rolle?

Sí que me lo sabía. En mi colegio dimos los teoremas, lo que pasa es que como el de Rolle nunca salía mucha gente no se lo repasó. Yo lo estudié por si acaso y contesté bien.

¿Cree que esa polémica prueba les ha perjudicado?

Sí. Yo salí muy asustada. Cuando te dan un examen que tu sabes que es difícil ya te pones nerviosa. Lo malo no es solo que fuera difícil, sino que además era bastante largo. Yo, por ejemplo, salí del examen sin repasar y cuando eso me ocurre me pongo muy nerviosa porque no sé si me he equivocado en cualquier cosa. Si la prueba hubiera sido más corta, me habría dado tiempo a revisar mis respuestas y quizás no habría cometido fallos.

¿Qué grado quiere estudiar?

Medicina, porque me gusta ayudar a la gente y me parece una carrera muy humana.

¿Qué especialidad le atrae?

No lo tengo muy claro. Yo voy con la mente abierta y según vea las asignaturas que más me vayan gustando decidiré. De momento lo que más me atrae son los partos, traer vidas al mundo, y la pediatría, pero quiero ver más cosas.

El año pasado su hermana logró la máxima nota, un 14, y usted casi lo logra ahora con un 13,82. ¿Cuál es el secreto?

No lo sé. Mi hermana y yo, desde pequeñitas, siempre hemos sido muy estudiosas y responsables. Y sin necesidad de que nuestros padres nos dijeran nada. Lo hacíamos por nuestra cuenta, porque nos gusta estudiar y sacar buenas notas. Al final, esforzándose todo se logra.

Llevándose tan poco, más de una vez habrán competido por ver quien sacaba mejores notas...

Que va, que va, para nada. Ni siquiera hemos hecho las mismas asignaturas porque mi hermana quería hacer ingeniería e hizo el Bachillerato tecnológico y yo he hecho el científico. Nunca hemos competido por las notas, eso no tiene sentido. Cada persona es diferente y todos somos buenos en alguna cosa.

¿Esperaba estar entre las notas más altas de la PAU?

No, ha sido una sorpresa. Yo solo quería lograr la nota más alta para poder entrar en Medicina, que es la carrera que yo quiero estudiar. Después del examen de Matemáticas no me esperaba que pudiera llegar a la nota de corte de Medicina -el año pasado la Universitat de València marcó con un 13,058 la segunda nota más exigente de las 32 Facultades de Medicina públicas de España-. Al final todo ha salido bien y estoy muy contenta.

¿Qué aconseja a los alumnos que deben hacer la PAU en 2020?

Que se esfuercen, que se esfuercen un montón y que trabajen, porque trabajando todo se consigue. Que intenten ir tranquilos al examen, ya que los nervios te afectan, aunque se que eso es difícil de lograr. Si has trabajado durante el curso en la selectividad se va a ver, y al final todo ese esfuerzo vale la pena.