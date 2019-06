Los socialistas piden a las Corts que le pague una nevera que se les ha estropeado adasdasdasdasf

El grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes ha presentado un escrito en el que solicita que la cámara corra con las gastos de la compra de una nevera para el grupo. Se da la circunstancia que ya tenían un electrodoméstico de este tipo en el grupo, pero se les ha estropeado y es necesario cambiarlo.

Pero los socialistas no parecen tener intención de abonarlo del dinero que las Corts transfiere cada mes para gastos de funcionamiento, sino que pretende que sea la cámara la que pague la compra. El escrito lo firma la síndica adjunta Carmen Martínez, y en él da cuenta de que las Corts les solvente el gasto de la compra. Martínez asegura que la cuestión no tiene mayor importancia porque se trata de una mini-nevera de despacho que no tiene un coste demasiado elevado y que el grupo usa para guardar refrescos para servirlos cuando tiene alguna visita o guardar leche para acompañar el café. La exvicepresidenta de las Corts añade que en todos los despachos de los miembros de la Mesa hay una nevera para uso como el mencionado, que no es más que para atender visitas en condiciones, apunta la síndica adjunta.

Añade que la anterior nevera ya llevaba años en el grupo y que se averió hace meses. En su día, el PP criticó que el secretario de Cs pidiera por la misma vía una cafetera.