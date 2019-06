El Colegio Salesiano San Juan Bosco gana el concurso "Up! Steam"

Alumnas y alumnos de cuarto de ESO del Colegio Salesiano San Juan Bosco de València han ganado el Concurso Up! Steam organizado por la Real Academia de Ingeniería y el Consejo Social de la Universitat Politècnica de València, dentro del Proyecto Mujer e Ingeniería.



El programa Up! Steam empezó en febrero, con el objetivo de mostrar a los jóvenes que las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, las artes y la tecnología, son divertidas y fundamentales para crear los recursos tecnológicos con los que contamos hoy en día y, así despertar, entre los jóvenes valencianos, el interés y las vocaciones científicas y tecnológicas.



Para ello, además, contaron con la ayuda de chicas estudiantes de ingeniería y mujeres con una gran experiencia profesional que hicieron de "mentees" y mentoras.



El reto al que se enfrontaban los participantes era dar respuesta a un problema social. El Equipo I?3;, formado por siete alumnas y tres alumnos de 4º ESO, ha creado un prototipo de silla que ayude a mejorar la autonomía de las personas con movilidad reducida, gracias a una especie de "oruga" que hace que se adapte mejor a los posibles obstáculos que se puedan encontrar.



El pasado 5 de junio, el jurado recompensó su esfuerzo seleccionándolos entre los seis equipos finalistas del Concurso Up! Steam, de entre 60 colegios participantes.





Los otros finalistas eran:. Todos ellos protagonizaron el último número del curso del suplemento educativo Aula de Levante-EMV. En la gran final del concurso, celebrada ayer en el Auditorio "Mar Rojo" de l'Oceanogràfic en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, se valoró el carácter innovador del proyecto, la incorporación de las competencia transversales, mencionadas anteriormente, como parte del currículo académico y el ingenio a la hora de dar solución un problema de su entorno más cercano. La presentación y proyecto del equipo del Colegio Salesiano San Juan Bosco fue la mejor valorada por el jurado y han sido los ganadores del concurso Up! Steam. El premio es un viaje a la Agencia Espacial Europea, en los Países Bajos, para todo el equipo y un profesor. Para el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Valencia es un orgullo contar con alumnado tan cualificado, capaz de aplicar todos sus conocimientos y competencias transversales adquiridas en diversas disciplinas al diseño de un proyecto de muy alto nivel científico y tecnológico que, además, mejora la vida de las personas, siempre pensando en los que más lo necesitan para cambiar el mundo y hacerlo más justo para todos y todas.