Puig pide responsabilidad de los partidos en el debate de investidura de Sánchez

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV, Ximo Puig, ha instado a los grupos políticos del Congreso a que "asuman su responsabilidad" en el debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, el lunes y martes 22 y 23 de julio. "Hay que mirar adelante para tener un gobierno con la mayor solidez posible", ha reivindicado.

Puig ha valorado la fecha del debate que ha fijado la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet, tras hablar con Sánchez desde Bruselas, a preguntas de los periodistas tras los 'Desayunos Informativos de Europa Press', donde le ha presentado previamente la propia Batet.

Tras llamar a "desbloquear la situación", ha recordado que el PSOE fue la fuerza más votada el 28A y "corresponde a Pedro Sánchez asumir ese liderazgo". "Espero que todos los grupos actúen en consecuencia y sepan que el interés general está por encima del partidista", ha defendido.

De lo contrario, ha lamentado la opción alternativa de celebrar unas nuevas elecciones generales en noviembre, pues "los ciudadanos ya han votado y han decidido que haya un gobierno plural y una situación en la que se tiene que pactar". Ha recordado que en la anterior legislatura "el PSOE asumió un coste para favorecer la gobernabilidad" del expresidente del PP Mariano Rajoy, algo que cree que corresponde ahora a "algunos grupos que se vieron favorecidos".

"Todos tienen que hacer un esfuerzo; desde luego, Pedro Sánchez también", ha enfatizado, y ha invitado a los partidos con representación a "ponerse de acuerdo para que haya Gobierno". Ha exigido que la investidura salga adelante "lo más pronto posible" a pesar de la "realidad muy compleja" de la composición actual del Congreso.

En este contexto, ha apuntado a Unidas Podemos como "socio preferente" de Sánchez, junto a otros "absolutamente necesarios e imprescindibles" para la gobernabilidad", con el objetivo de "buscar la opción que finalmente permita un gobierno".

Aunque ha reconocido que "sería más fácil si hubiera una mayoría absoluta de partida" en el Congreso, ha hecho hincapié en que "le corresponde intentarlo a Pedro Sánchez", quien a su juicio "no ha abdicado de su responsabilidad y ha tomado la decisión correcta" al ir a la investidura. "No se puede es estar en un estado de 'impasse' permanente", ha insistido.

Puig ha puntualizado, eso sí, que "descartable no hay nada" y que otra cosa es que unos nuevos comicios no sean lo preferible. "Para mí no es deseable, pero descartable no hay nada en absoluto en este momento, ha afirmado, para recordar que "en la política española estos últimos años ha pasado de todo".