Máster a velocidad punta

Ingeniería automovilística. El equipo IDF del campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de València (UV) participa por decimocuarto año seguido en la carrera de bólidos ecológicos Shell Eco-Marathon Europa, quedando en decimoséptimo lugar tras tener que cambiar el motor de su prototipo.

Dicen que el talento no se genera de forma espontánea, pero eso no es del todo cierto en la Universitat Politècnica de València (UPV). Sus campus de Alcoi, Gandia y València son un hervidero de ingenio gracias a su programa de estímulo del talento que, bajo el nombre de generación espontánea, trata de despertar entre el alumnado las ganas por aprender más allá del horario lectivo. Y el resultado salta a la vista, pues no hay ninguna competición internacional en la que se someta a prueba la capacidad de los estudiantes universitarios para resolver cualquier desafio tecnológico en la que no brille la Politècnica.

El último éxito lo ha cosechado hace ahora una semana en la Shell Eco-Marathon Europa, la competición estudiantil más importante del continente en el desarrollo de coches ecológicos. El prototipo del Instituto de Diseño y Fabricación (IDF) del campus de Alcoi de la UPV logró recorrer sobre el circuito de Brooklands, en el Mercedes-Benz World de Weybridge (Reino Unido), 813 kilómetros con un litro de combustible, clasificándose en el puesto 17 de un total de 44 equipos en la categoría de vehículos de combustión propulsados con etanol.

Más de 2.000 horas de trabajo

El bólido ecológico de la Politècnica, el IDF19, desembarcó en Brooklands con más de 2.000 horas de trabajo fuera del horario lectivo de 16 estudiantes de ingeniería del campus de Alcoi coordinados por el profesor Vicente Colomer. Al Reino Unido viajaron 10 de los integrantes del equipo: Mar López, del doble Grado en Ingeniería Informática-ADE; Carlos Finch, Matías Tissot, Alessandro Zenone, Sergio Carrillo, Ismael Grueso, Alejandro Ochoa y Daniel Cabezuelo, todos ellos del grado de Ingeniería Mecánica; y Juan Campos, del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos.

La prueba consiste en recorrer 11 vueltas al trazado de 1,4 km del circuito de Brooklands, en menos de 39 minutos, con una velocidad media de 25 km/h y con el menor consumo de combustible posible. «Para ser los más eficientes», explica Colomer, «además de las prestaciones del vehículo, hay algo que es fundamental: acelerar exclusivamente en los puntos clave del trazado y, en el resto, rodar con el motor apagado aprovechando la inercia. Esta es la base para conseguir la mejor marca, para hacer más kilómetros con menos combustible». El récord del equipo IDF de la UPV, que con esta ya ha competido 14 veces en la Shell Eco-Marathon, lo alcanzaron hace cuatro años con 1.294 km con un litro.

Este año estrenaban un nuevo y revolucionario prototipo construido desde cero, un 33 % más ligero que el anterior y con un motor más potente al ser de 35 centímetros cúbicos frente al precedente que era 25, lo que auguraba que podían entrar en el top 10 de la competición pues el año pasado fueron undécimos.

«Rendirse no es una opción»

Sin embargo, problemas en la unidad electrónica que controla la ignición e inyección del motor les obligó volver al antiguo propulsor, lo que aumentó el peso del vehículo. «Hubo momentos complicados, pero como dijimos en el box, rendirse no era una opción y así lo demostró el equipo. Al final, decidimos cambiar el motor y, no sin tener que solucionar otros inconvenientes, pudimos salir a pista», apunta Colomer.

«Participar en este proyecto, en esta competición, es el broche ideal al curso, a la formación que recibimos en el campus. El resultado podría haber sido mejor, pero la experiencia, el bagaje que nos ha dado esta semana, en la que hemos trabajo a destajo hasta conseguir salir a pista, es importantísimo. Hemos vivido un auténtico master acelerado de ingeniería automovilística», señala Mar López, la piloto suplente.